La demanda de energía en España del jueves marcó la cifra de 13.821.886 MWh con respecto a los 13.695.456 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la luz pasó de 118.92 euros a 109.51 euros el MWh.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 6 de agosto?

Para el jueves, 6 de agosto de 2026, las horas más caras para el uso de aparatos eléctricos se encontrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 206,39 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 206.39 euros De 22:00 a 23:00 186.5 euros De 23:00 a 24:00 171.95 euros De 20:00 a 21:00 171.65 euros De 7:00 a 8:00 170.43 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 6 de agosto?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 1,83 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 1.83 euros De 15:00 a 16:00 2.27 euros De 14:00 a 15:00 3.01 euros De 16:00 a 17:00 3.58 euros De 11:00 a 12:00 4.25 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 167.3 De 1:00 a 2:00 164.14 De 2:00 a 3:00 160.91 De 3:00 a 4:00 155.95 De 4:00 a 5:00 155.06 De 5:00 a 6:00 159.32 De 6:00 a 7:00 165.25 De 7:00 a 8:00 170.43 De 8:00 a 9:00 159.89 De 9:00 a 10:00 97.46 De 10:00 a 11:00 32.77 De 11:00 a 12:00 4.25 De 12:00 a 13:00 5.14 De 13:00 a 14:00 1.83 De 14:00 a 15:00 3.01 De 15:00 a 16:00 2.27 De 16:00 a 17:00 3.58 De 17:00 a 18:00 46.02 De 18:00 a 19:00 93.78 De 19:00 a 20:00 143.39 De 20:00 a 21:00 171.65 De 21:00 a 22:00 206.39 De 22:00 a 23:00 186.5 De 23:00 a 24:00 171.95

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen

Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar: