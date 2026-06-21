En España, el Gobierno establecen 14 días de festividad en todo el país, de los cuales 12 son a nivel nacional y dos son designados por las comunidades autónomas. No obstante, hay otras celebraciones en el calendario que conmemoran eventos importantes y no son parte de estos feriados.

Entre dichas festividades se encuentra El Día Internacional del Yoga, un día no festivo que se celebra cada domingo, 21 de junio de 2026 para mantener viva la historia de España.

Día Internacional del Yoga (foto: Pixabay).

¿Qué se celebra el domingo 21 de junio?

El Día Internacional del Yoga se celebra el 21 de junio, una fecha proclamada por la ONU en 2014 para resaltar los beneficios de esta antigua práctica. El yoga, con sus raíces en la India, no solo promueve el bienestar físico, sino que también nutre la mente y el espíritu, convirtiéndose en una herramienta esencial para una vida saludable.

La iniciativa de celebrar este día fue propuesta por la India y recibió el apoyo de 175 Estados Miembros. El primer ministro indio, Narendra Modi, destacó en su discurso que el yoga es un "don inestimable de nuestra antigua tradición", subrayando su valor cultural y sus significativos beneficios para la salud pública.

Con el auge de la vida moderna, el yoga se ha presentado como una solución efectiva para combatir el estrés y fomentar la paz interior. Al promover la conexión entre cuerpo y mente, esta disciplina no solo ayuda a las personas a encontrar equilibrio, sino que también se convierte en un estilo de vida positivo que se puede celebrar y practicar en todo el mundo.

¿Por qué se celebra esta festividad en España?

¿Cómo celebrar Día Internacional del Yoga?

Para celebrar el Día Internacional del Yoga, te recomendamos unirte a un grupo de yoga en tu ciudad. Participar en una clase colectiva te permitirá experimentar la energía del grupo y disfrutar de la guía de un instructor, aprovechando todos los beneficios que esta disciplina tiene para ofrecer.

Si prefieres una opción más privada, puedes buscar videos en línea para practicar yoga en la comodidad de tu hogar. Dedica tiempo a la meditación y a las posturas, creando un ambiente de tranquilidad que te ayude a conectar cuerpo y mente durante esta celebración.