La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta alimentaria por una especia habitual en recetas navideñas. El aviso afecta al clavo molido, un producto común en postres y platos festivos.

La AESAN “Advierte a las personas con alergia a las avellanas y a las almendras” sobre la comercialización de este producto. El motivo es la presencia de alérgenos no declarados en el etiquetado, un riesgo grave para determinados consumidores.

Desde el organismo remarcan que “El consumo de este producto no comporta ningúm riesgo para el resto de la población”, pero piden máxima precaución a los grupos sensibles.

Los antioxidantes presentes en los clavos de olor ayudan a proteger el sistema circulatorio. Foto: archivo El Cronista México

¿Qué producto navideño ha sido retirado del mercado?

El producto afectado es clavo molido de dos marcas comerciales concretas. Según la información oficial, contiene avellanas y almendras no incluidas en el etiquetado.

La AESAN ha señalado que la alerta fue comunicada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), tras una notificación de las autoridades sanitarias.

La advertencia se centra en un lote específico, ya identificado, que debe ser retirado de los canales de venta para evitar riesgos en personas alérgicas.

Datos del producto alertado por la AESAN

Los detalles facilitados por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición permiten identificar con precisión el producto afectado.

Nombre del producto: clavo molido

Marcas comerciales: MANJARES y JORGE

Aspecto del producto: envase de cristal

Número de lote: 23053J

Fecha de caducidad: 02/2026

Peso de unidad: 37 g

Temperatura de conservación: ambiente

Desde la AESAN insisten en que estos datos son clave para comprobar si el producto se encuentra en los hogares.

Comunidades afectadas y medidas urgentes

Según la información disponible, la distribución inicial se ha producido en Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía.

No obstante, la Agencia advierte que “no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas”, por lo que la alerta se extiende a todo el territorio.

La comunicación a través del SCIRI tiene como objetivo “que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización”.

⚠️ Exclusivamente para personas con alergia a las avellanas y a las almendras: presencia de avellanas y almendras en clavo molido.

📌 https://t.co/7AlAyN6VQg pic.twitter.com/V72qqTTIuy — AESAN (@AESAN_gob_es) December 23, 2025

Recomendaciones para personas con alergia

Como medida de precaución, la AESAN es clara en su mensaje a los consumidores vulnerables para evitar resultados fatales estas fiestas. “Se recomienda a las personas con alergia a las avellanas y a las almendras que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo”.

La advertencia se centra únicamente en este colectivo. El organismo recalca nuevamente que “El consumo de este producto no comporta ningúm riesgo para el resto de la población”.

La AESAN recuerda que dispone de información específica sobre alergias alimentarias, etiquetado e intolerancias, para reforzar la seguridad del consumidor.