La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha activado una alerta alimentaria tras recibir una notificación de las autoridades sanitarias de Aragón sobre la posible presencia de fragmentos de plástico en productos de carne picada comercializados en España. El aviso afecta a partidas concretas de burger meat picada de vacuno y burger meat picada mixta elaboradas por Cárnicas Gállego. Las autoridades han pedido a los consumidores que revisen los envases y eviten el consumo de las unidades incluidas en la alerta. La empresa comunicó la incidencia a las autoridades competentes conforme a la legislación vigente, con el objetivo de retirar del mercado cualquier producto que pueda suponer un riesgo para la salud. La alerta se centra en productos refrigerados que ya habían sido distribuidos en distintas comunidades autónomas. Las especificaciones oficiales son las siguientes: Por ello, las autoridades insisten en comprobar el número de lote y la fecha antes de consumir cualquier envase adquirido recientemente. La distribución inicial se realizó en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Comunidad Valenciana. No se descarta que existan redistribuciones a otras autonomías, por lo que la recomendación se extiende a todo el territorio nacional. La notificación se canalizó a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información, mecanismo que permite la rápida retirada de productos cuando se detecta un posible riesgo alimentario. Las autoridades autonómicas ya verifican la retirada de los lotes afectados en los puntos de venta. A los consumidores que tengan en su domicilio alguno de los productos incluidos en esta alerta se les recomienda no consumirlos. Deben devolverlos al establecimiento donde fueron adquiridos y seguir las indicaciones facilitadas por el comercio. La prevención resulta clave para evitar incidentes derivados de esta posible contaminación.