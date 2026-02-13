De acuerdo con los datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualmente existen 47 millones de individuos que sufren de Alzhéimer y otras demencias, cifra que se proyecta alcanzará los 75 millones en 2030 y 132 millones en 2050. La demencia, según la definición de la OMS, es un término que “engloba a varias enfermedades, en su mayoría progresivas, que afectan a la memoria, a otras capacidades cognitivas y al comportamiento y que interfieren notablemente en la capacidad de la persona para llevar a cabo las actividades cotidianas”. En este contexto, las directrices del Plan Integral de Alzheimer y otras Demencias (2019-2023), elaborado por el Ministerio de Sanidad, subrayan la importancia de la estrategia enfocada en la reducción del riesgo y la prevención. Asimismo, la detección “precoz”, junto con “un plan de actividad física, entrenamiento cognitivo y una modificación de los hábitos dietéticos“, resulta beneficiosa para lograr un envejecimiento activo y saludable. Un estudio publicado por el “New England Journal of Medicine” reveló que los pacientes “con altos niveles en la sangre de homocisteína presentan un doble riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer“, según informó Europa Press. La homocisteína es un tipo de aminoácido que contienen las proteínas, en particular las carnes rojas y “sus niveles aumentan cuando la dieta de las personas está compuesta principalmente de proteínas animales y de muy poca fruta y verdura". Por su parte, el consumo de vitamina B y ácido fólico, presentes en las frutas y verduras “pueden reducir los niveles de homocisteína, ya que la convierten en un aminoácido que no es nocivo”.