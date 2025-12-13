Expertos explican por qué conviene moderar el consumo de algunos pescados comunes y qué recomiendan las autoridades sanitarias.

El pescado es uno de los pilares de la dieta mediterránea y una fuente habitual de proteínas, ácidos grasos omega-3 y minerales. Sin embargo, no todas las especies aportan los mismos beneficios ni presentan el mismo perfil de seguridad alimentaria.En los últimos meses, advertencias de profesionales sanitarios han puesto el foco en tres pescados muy presentes en supermercados cuyo consumo frecuente puede no ser la mejor opción. La recomendación no es eliminarlos por completo, sino conocer sus características y ajustar su ingesta dentro de una alimentación equilibrada.

La panga es uno de los pescados más económicos y populares, aunque su perfil nutricional es más limitado que el de otras especies.

Por qué algunos pescados generan más dudas que otros

Los expertos explican que las diferencias entre pescados se deben a factores como el origen, el tipo de alimentación, el entorno de cría y la posible acumulación de contaminantes. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) recuerda que ciertas especies pueden concentrar metales pesados u ofrecer un perfil nutricional más limitadoAdemás, no todos los pescados son igual de ricos en omega-3, un nutriente clave para la salud cardiovascular. Por eso, las recomendaciones actuales apuestan por variar las especies y priorizar aquellas con mayor valor nutricional.

Panga: bajo aporte nutricional y origen controvertido

El panga es uno de los pescados más económicos y consumidos, pero también uno de los más cuestionados. Se trata de un pez de agua dulce criado principalmente en acuicultura intensiva.Según especialistas en nutrición, su principal desventaja es su bajo contenido en omega-3 y micronutrientes en comparación con otros pescados. Además, informes de organismos europeos han señalado que su calidad depende en gran medida de los controles sanitarios del país de origen.Por estos motivos, los expertos aconsejan no convertirlo en una opción habitual, sino reservarlo para un consumo ocasional.