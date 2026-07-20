Estados Unidos negará el ingreso con ESTA a todos los españoles que hayan viajado a este país durante los últimos 10 años: deberán tramitar una visa. (Fuente: Shutterstock).

El ingreso a Estados Unidos mediante el Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (ESTA) continúa siendo una de las vías más utilizadas por los ciudadanos de los países incluidos en el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program). No obstante, este permiso no está garantizado para todos los viajeros y puede ser rechazado en determinadas circunstancias.

Entre las restricciones vigentes figuran los antecedentes de viajes a determinados países, lo que obliga a muchos solicitantes a gestionar una visa tradicional para poder ingresar al territorio estadounidense.

Qué es el ESTA y quiénes pueden solicitar la autorización

El ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es un sistema automático que determina si un viajero reúne los requisitos para ingresar a Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program o VWP). La autorización permite embarcar con destino al país, aunque no constituye una garantía de admisión ni reemplaza una visa cuando esta sea obligatoria.

Pueden solicitar el ESTA los ciudadanos o nacionales de alguno de los países participantes del Visa Waiver Program que viajen por turismo, negocios o tránsito durante un máximo de 90 días y cumplan con el resto de las condiciones establecidas por las autoridades estadounidenses. Entre los países habilitados se encuentran España, Chile, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, Australia, Portugal y Corea del Sur, entre otros.

Estados Unidos negará el ingreso con ESTA a todos los españoles que hayan viajado a este país durante los últimos 10 años. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los casos en los que el ESTA puede ser rechazado

Las autoridades estadounidenses establecen restricciones para determinados viajeros que hayan visitado algunos países considerados de especial preocupación para la seguridad nacional. Entre ellos figuran Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen. En estos casos, el viajero puede dejar de ser elegible para ingresar mediante el Programa de Exención de Visa y deberá tramitar una visa.

No obstante, existen excepciones. Quienes hayan viajado a esos países en representación oficial de su Gobierno o por órdenes militares oficiales de su país pueden quedar comprendidos dentro de una excepción prevista por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Además, el organismo puede conceder exenciones caso por caso cuando considere que hacerlo responde a intereses de seguridad nacional o de aplicación de la ley. Estas excepciones no alcanzan a las personas con doble nacionalidad de alguno de esos países.

Estados Unidos negará el ingreso con ESTA a todos los españoles que hayan viajado a este país durante los últimos 10 años. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El caso de Joan Capdevila: el viaje a Irán que bloqueó su autorización

El exfutbolista español Joan Capdevila, campeón del mundo con España en 2010, denunció días antes de la final del Mundial 2026 que su solicitud del ESTA había sido rechazada, lo que le impedía viajar junto a sus hijos para asistir al partido entre España y Argentina.

“Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA”, denunció en X el exjugador. Posteriormente añadió: “No me puedo creer que no me permitan entrar en USA... y perderme un momento así con mis hijos que tanto amamos el fútbol... Si alguien sabe cómo solucionarlo, os lo agradeceré en el alma de por vida”, completó en X el exjugador español que inicia su nota con “Necesito ayuda Donald Trump”.

Según explicó el propio Capdevila en la Cadena Cope, el rechazo de su autorización se produjo porque disputó un partido en Irán hace diez años. Finalmente, logró solucionar el problema con el visado electrónico y viajó a Nueva York junto a Marcos Senna para presenciar la final del Mundial 2026.