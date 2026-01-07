En esta noticia
Ford ha lanzado la nueva generación de la Transit Custom Nugget, una furgoneta camper pensada para viajes largos y experiencias en familia. El modelo, disponible en España, está totalmente equipado, combina confort, tecnología y versatilidad, presentándose como una alternativa para quienes buscan la comodidad del hogar mientras recorren nuevos destinos.
Con capacidad para cinco pasajeros en viaje y cuatro en descanso, la Nugget ofrece todo lo necesario para disfrutar de rutas prolongadas.
Su interior ha sido optimizado con mayor espacio de almacenamiento, zonas multifuncionales y equipamiento pensado para hacer más cómoda la vida a bordo.
La incorporación de la nueva versión híbrida enchufable, junto a la tradicional gama diésel, refuerza la apuesta de Ford por la innovación y la eficiencia.
De esta forma, el modelo no solo se adapta a diferentes necesidades de conducción, sino que también aporta un enfoque más sostenible para los viajes.
Ford Transit Custom Nugget: ¿cómo es su motor?
La nueva Ford Transit Custom Nugget cuenta con una gama de motorizaciones que se adapta a distintas preferencias de los conductores:
- Motor diésel EcoBlue 2.0 de 170 CV.
- Caja de cambios automática de 8 velocidades o alternativa manual.
- Nueva versión híbrida enchufable (PHEV) con 233 CV.
- Autonomía de 50 kilómetros en modo eléctrico.
- Sistema diseñado para ofrecer eficiencia y potencia en trayectos urbanos y de larga distancia.
Ford Transit Custom Nugget: ¿cómo está conformado su diseño?
El diseño de la nueva Transit Custom Nugget prioriza la funcionalidad y el confort, incorporando elementos que facilitan la experiencia en carretera:
- 5 plazas para viajar y 4 para dormir.
- Espacios multifuncionales con asientos adaptables y giratorios.
- 20% más de superficie en la encimera, con pestillos y manillas extraíbles para mayor seguridad.
- Nevera con cajones de 33 litros, placa de cocción y fregadero integrado con agua fría y caliente.
- Colchón abatible que amplía la superficie libre en la cocina.
- Ducha exterior con agua caliente y tienda opcional para mayor privacidad.
- Mesa y sillas de camping con sistema de guardado integrado.
- Amplios compartimentos de almacenamiento para optimizar el espacio disponible.
Ford Transit Custom Nugget: ¿cuáles son sus características tecnológicas?
La Transit Custom Nugget incorpora innovaciones que mejoran la conectividad y la comodidad durante los viajes:
- Pantalla táctil SYNC 4 de 13 pulgadas.
- Navegación conectada y módem 5G integrado.
- Conexión inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay.
- Banco trasero calefactado con tres asientos convertibles en comedor o dormitorio.
- Sistema de calefacción de agua integrado para ducha y cocina.