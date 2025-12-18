Esta chaqueta impermeable es ideal para los días de lluvia: se consigue en Decathlon por menos de 30 euros. (Fuente: archivo).

Cuando se trata de rutas al aire libre o simples caminatas bajo la lluvia, contar con buena ropa impermeable puede marcar la diferencia.

En ese sentido, la chaqueta impermeable de montaña y trekking para Mujer Quechua NH500 de Decathlon se presenta como una opción práctica, cómoda y asequible para quienes buscan mantenerse secas y protegidas sin renunciar al estilo.

Disponible en España en colores morado cereza, negro y verde cenizo, este modelo combina impermeabilidad, transpirabilidad y diseño funcional.

Su tejido técnico y detalles ajustables la convierten en una prenda versátil, ideal para usar durante todo el año, tanto en actividades al aire libre como en días de lluvia urbana.

Esta chaqueta impermeable es ideal para los días de lluvia. (Fuente: Decathlon). Decathlon

Diseño y características del modelo

Impermeabilidad avanzada: Con 5000 mm Schmerber, soporta lluvias intensas sin filtraciones.

Costuras selladas: Refuerzan las uniones del tejido para evitar el paso del agua.

Corte femenino y adaptable: Ajuste en cintura, capucha y puños para una silueta entallada.

Transpirable y ligera: Evita la condensación interna durante la actividad física.

Cremallera doble: Permite abrir desde abajo para mayor comodidad al sentarse o moverse.

Tres bolsillos con cremallera: Dos laterales y uno en el pecho para llevar el móvil o llaves.

Versatilidad de uso: Funciona como cortavientos o capa exterior durante todo el año.

Composición: 100% poliéster con revestimiento de poliuretano y forro de malla transpirable.

¿Cómo lavarla y mantener la impermeabilidad?

Para conservar su capacidad impermeable, Decathlon recomienda un lavado a 30°C con la cremallera cerrada y sin suavizante. No se debe planchar ni limpiar en seco.

Después del lavado, es fundamental reactivar el tratamiento impermeable aplicando calor de forma controlada:

Opción 1: Introducir la chaqueta 15 minutos en secadora con programa sintético.

Opción 2: Usar un secador de pelo a unos 20 cm de distancia, realizando dos pasadas.

De esta manera, el tejido recupera su capacidad para repeler el agua y prolonga su vida útil.

La chaqueta impermeable para días de lluvia se consigue por menos de 30 euros. (Fuente: Decathlon). Decathlon

¿Cómo comprar la chaqueta impermeable de Decathlon?

La chaqueta impermeable Quechua NH500 se consigue en Decathlon de España por 29,99 euros, una excelente relación entre calidad, rendimiento y precio.

Está disponible tanto para entrega a domicilio, con envío en solo 1 día laborable, como para recogida en tienda, según la preferencia del cliente. Puede adquirirse directamente desde la web oficial de Decathlon o en cualquiera de sus tiendas físicas.

Ideal para quienes buscan una prenda práctica, resistente y asequible para enfrentar los días lluviosos con estilo y comodidad.