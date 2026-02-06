El temporal en España mantiene en máxima alerta a amplias zonas del país, especialmente Andalucía, tras el paso de la borrasca Leonardo y ante la inminente llegada de un nuevo frente, Marta. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió que el episodio está lejos de terminar y pidió prudencia a la población afectada. Tras sobrevolar las zonas más castigadas de la provincia de Cádiz y visitar el Puesto de Mando Avanzado de San Roque, el jefe del Ejecutivo fue contundente: “Vienen días largos”. El mensaje se produce en un contexto de lluvias persistentes, evacuaciones masivas y ríos al límite de su capacidad. La situación del temporal en España ha obligado a desalojar a miles de personas y ha provocado daños materiales de gran magnitud, mientras las autoridades nacionales, autonómicas y europeas coordinan una respuesta de emergencia y reconstrucción. El presidente subrayó que el Estado ya piensa en la reconstrucción de las zonas afectadas por el temporal en España. “Lo importante es que el conjunto del Estado vamos a estar del lado de los vecinos y vecinas hasta que esta crisis se supere, no sólo desde el punto de vista de lo urgente, sino también de lo importante”, afirmó. Sánchez describió un escenario crítico marcado por “lluvias que no terminan, un suelo que ya no es capaz de absorber agua y la expulsa, vecinos aislados, carreteras y servicios de transporte cancelados o suspendidos”. A ello se suma, según dijo, “el desalojo de muchos vecinos de municipios muy afectados”. El mandatario pidió “comprensión y paciencia” y reclamó “confianza en los expertos” que gestionan esta “emergencia climática”, remarcando que las decisiones adoptadas buscan “salvaguardar la vida de nuestros ciudadanos”. Desde el inicio del episodio, la Administración General del Estado desplegó “más de 10.000 efectivos” en coordinación con la Junta de Andalucía para hacer frente al temporal en España. Sánchez destacó “la extraordinaria cooperación” entre administraciones. El presidente agradeció el trabajo de los cuerpos de seguridad y emergencias que operan “día y noche” y aseguró que permanecerán en el terreno “el tiempo que haga falta hasta que se pueda superar esta emergencia”. Ante la llegada de nuevos frentes, insistió en que “vienen días complejos” y llamó “a la calma y a la prudencia”, instando a la ciudadanía a informarse únicamente a través de los servicios oficiales de Emergencias. El impacto humano del temporal en España quedó reflejado en Málaga, donde fue hallado el cuerpo de una mujer que cayó al río Turvilla en Sayalonga. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, expresó su pesar: “Quiero mostrar mi pesar por la mujer que tristemente ha sido encontrada”. Moreno explicó que la mujer intentó salvar a su mascota: “Se fue al río e intentó salvarla y, como consecuencia de ello, parece ser que fue arrollada por el río y tristemente ha fallecido”. El dirigente andaluz calificó el suceso como “una más de las múltiples consecuencias que está teniendo este río atmosférico que tanto daño está provocando”, en referencia a la magnitud del temporal en España. Según la Aemet, la borrasca Marta alcanzará la península tras el debilitamiento de Leonardo y agravará el temporal en España, con lluvias persistentes, nevadas y vientos fuertes. Las zonas más afectadas serán el oeste y el sur, donde ya existen acumulaciones importantes de agua. Se prevén precipitaciones fuertes en amplias áreas de Andalucía, Extremadura y la vertiente atlántica, además de nevadas significativas en montañas del centro y norte, con cotas que bajarán hasta los 800 metros. El pronóstico incluye rachas muy fuertes de viento en gran parte del país, así como riesgo de tormentas y granizo, lo que mantiene activos los avisos meteorológicos en numerosas comunidades. Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó su solidaridad con los afectados por el temporal en España y Portugal. “Estamos dispuestos a prestar apoyo con los medios disponibles”, afirmó. Von der Leyen ofreció reorientar los fondos de cohesión para “apoyar la recuperación y reconstruir lo que ha sido dañado”, subrayando que “Europa está con vosotros”. La ayuda europea se suma a los esfuerzos nacionales y regionales para afrontar una emergencia que sigue activa y que, según las autoridades, aún no ha tocado techo. Con información de EFE.