La misión Artemis II NASA será el primer vuelo tripulado del programa Artemis y abrirá una nueva etapa de exploración espacial. “Artemis II es un vuelo de prueba clave en nuestro esfuerzo por enviar de nuevo a seres humanos a la superficie de la Luna y desarrollar futuras misiones a Marte”, explicó Lori Glaze. Esta cita refleja la dimensión histórica del proyecto.

El plan incluye un viaje de unos diez días en el que los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen orbitarán la Luna. “Cuatro astronautas viajarán alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra a bordo de Artemis II”, confirma la NASA en su comunicado oficial. Este vuelo pondrá a prueba los sistemas vitales de la nave Orion.

El lanzamiento está previsto para abril de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy. La NASA señala que este paso “ayudará a la agencia a prepararse para las futuras misiones con astronautas a Marte”. Así, la misión Artemis II será un puente directo hacia la exploración del espacio profundo.

“Envía tu nombre con Artemis”: así funciona el registro oficial

La NASA lanzó la campaña “Send your name with Artemis”, una invitación abierta para involucrar al público mundial. “Cualquiera puede asegurar su lugar registrándose antes del 21 de enero”, detalla la agencia. Se trata de un proceso gratuito, sin límite de edad ni nacionalidad.

Los nombres se cargarán en una tarjeta digital que viajará dentro de la nave Orion durante Artemis II. Según la NASA, “los nombres recopilados se incluirán en una tarjeta de memoria SD que será cargada a bordo de Orion antes del lanzamiento”. Cada persona obtiene un pase digital de embarque como recuerdo.

Este gesto representa una oportunidad única para participar simbólicamente en una misión histórica. En palabras de la NASA, esta iniciativa “permite inspirar a personas de todo el mundo y darles la oportunidad de acompañar el camino hacia la exploración del espacio profundo”. El registro está abierto hasta el 21 de enero de 2026.

Cómo participar y qué significa formar parte de Artemis II

Participar en “enviar tu nombre a la Luna” es sencillo. Solo se debe ingresar al sitio oficial de la NASA y completar un formulario con datos básicos. La agencia confirma que “no existe restricción por edad ni nacionalidad". Tras el registro, el sistema genera un pase digital descargable.

La acción es simbólica, pero la NASA destaca su valor social. La misión busca acercar la exploración espacial al público y reforzar la idea de que el retorno humano a la Luna es un logro colectivo. Millones de nombres viajarán con los astronautas en la nave Orion.

Este proyecto también refleja la visión a largo plazo del programa Artemis. Con Artemis II se probarán maniobras críticas, sistemas de soporte vital y la reentrada a alta velocidad, factores que serán esenciales para las próximas misiones. La NASA espera que esta participación global aumente el interés por el plan de regresar a la Luna y avanzar hacia Marte.