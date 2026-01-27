Suecia bajó la edad de penalización y ahora es posible ir a la cárcel desde los 13 años

La discusión sobre la edad de imputabilidad vuelve a ocupar un lugar central en Europa tras una decisión que marca un giro profundo en la política penal de uno de los países nórdicos tradicionalmente asociados a modelos preventivos . Suecia confirmó que avanzará con una reforma que modifica uno de los límites más sensibles del sistema judicial: la responsabilidad penal de los menores.

El anuncio se produce en un contexto de fuerte preocupación social por el aumento de delitos graves cometidos por jóvenes y por el rol de adolescentes en estructuras criminales organizadas. En particular, las autoridades suecas vienen advirtiendo sobre el uso sistemático de menores por parte de bandas para cometer asesinatos, ataques armados y ajustes de cuentas.

Según informó la agencia EFE desde Berlín, la decisión fue comunicada oficialmente por el Ejecutivo sueco y ya tiene fecha de entrada en vigor. La reforma, sin embargo, no será permanente desde el inicio, sino que estará sujeta a revisión tras un período determinado.

Suecia baja la edad de imputabilidad a 13 años: qué decidió el Gobierno

El Gobierno sueco anunció que propondrá un proyecto de ley para reducir la edad de responsabilidad penal a 13 años en casos de delitos graves. La medida alcanzará a crímenes penados con al menos cuatro años de prisión, como el asesinato o la violación.

El anuncio fue realizado en Estocolmo por el ministro de Justicia, Gunnar Strömmer, quien remarcó la gravedad del escenario actual. “Estamos en una situación de urgencia, y las medidas que implementamos deben reflejar esa seriedad”, declaró el funcionario durante la rueda de prensa.

De acuerdo con datos oficiales citados por EFE, el año pasado 52 menores de menos de 15 años estuvieron implicados en investigaciones judiciales por asesinato o intento de asesinato, un número que encendió las alarmas dentro del Ejecutivo.

Desde cuándo rige la nueva edad de responsabilidad penal en Suecia

Está previsto que la nueva edad de imputabilidad entre en efecto el próximo 3 de julio. La normativa tendrá una vigencia inicial de cinco años, tras los cuales el Parlamento deberá revisar el impacto real de la reforma.

El propio ministro de Justicia explicó que el cambio no está pensado como definitivo desde el inicio. “El objetivo es que en cinco años hayamos dado unos pasos tan grandes en prevención del crimen que tengamos la opción real de elegir entre volver al límite de 15 años o hacer permanente el límite de 13 años”, sostuvo Strömmer.

De este modo, Suecia introduce un esquema temporal que busca combinar una respuesta penal más dura con una evaluación futura basada en resultados concretos en materia de seguridad y prevención.

Qué penas recibirán los menores de 13 y 14 años

Según la propuesta oficial, los menores de 13 o 14 años que sean hallados culpables no recibirán las mismas penas que un adulto. El esquema contempla castigos considerablemente reducidos, incluso en delitos extremadamente graves.

Un adolescente de 13 años será castigado con una décima parte de la pena de un adulto, mientras que uno de 14 años recibirá una quinta parte. En el caso de un asesinato, esto se traduciría en condenas de uno a dos años para los más jóvenes y de tres a cuatro años para los de 14.

No obstante, la reforma mantiene un margen de discrecionalidad judicial. Los tribunales seguirán teniendo la posibilidad de optar por medidas alternativas al encarcelamiento, dependiendo del caso concreto y del contexto social del menor.

Qué ocurría hasta ahora con los menores de 15 años

Hasta el momento, los menores de 15 años que cometían delitos graves en Suecia no eran penalmente responsables. En esos casos, eran entregados a la custodia de los servicios sociales, que evaluaban la situación particular de cada adolescente.

Según el sistema vigente, los servicios sociales podían alojar a los menores con una familia de acogida, en un centro para menores tutelados o devolverlos a su propia familia, siempre bajo seguimiento estatal.

La reducción de la edad de imputabilidad se inscribe en el contexto de las guerras de bandas criminales en el país nórdico, que recurren con frecuencia a menores de edad para ejecutar delitos violentos, una tendencia que el Gobierno busca frenar con esta reforma.

Cómo funciona la edad de imputabilidad en España y en qué se diferencia del modelo sueco

En España, la edad de imputabilidad penal para los menores está fijada en los 14 años. Por debajo de ese umbral, los niños y adolescentes no pueden ser juzgados por la Justicia penal, incluso si cometen delitos graves , y su situación queda exclusivamente en manos de los servicios de protección de menores.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 se cometieron 24.561 delitos penales cometidos por menores de 14 a 17 años. En términos de tasa por cada 1000 habitantes de 14 a 17 años, la cifra nacional fue de 11,6 infracciones penales.

Pese a ello, el marco legal regulado por la Ley Orgánica 5/2000 de Responsabilidad Penal del Menor establece un régimen diferenciado para los jóvenes de entre 14 y 17 años.

En estos casos, las sanciones no son equiparables a las penas de los adultos, sino que se aplican medidas de carácter educativo y de reinserción, como el internamiento en centros específicos, la libertad vigilada o los trabajos en beneficio de la comunidad.