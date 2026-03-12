El mercado de automóviles eléctricos continúa en un notable crecimiento, con cifras de ventas que incrementan mensualmente. En los primeros meses de 2025, ya se han comercializado más modelos eléctricos que en todo el año anterior. Esta tendencia parece ser irreversible y ha sido resaltada por la Dirección General de Tráfico de España (DGT), que proporciona beneficios adicionales para los coches eléctricos. En este contexto, el mercado de julio tuvo como protagonista principal al Toyota bZ4X, el automóvil eléctrico más vendido durante el mes superando a Tesla. La compañía liderada por Elon Musk es la principal en el mercado español, lo que ha llevado a muchos a considerar que Toyota ha sido la sorpresa del mes con su modelo eléctrico. Desde entonces, el Toyota bZ4X se ha consolidado en el top 10 de vehículos eléctricos más matriculados de 2025. Este SUV es 100% eléctrico y su precio lo convierte en una de las opciones más demandadas para aquellos conductores que buscan un automóvil rápido, fiable y con un bajo impacto medioambiental. Basándose en el éxito del Toyota bZ4X original, Toyota ha decidido lanzar dos modelos renovados del vehículo, incorporando mejoras significativas en diversos aspectos y un nuevo precio que lo posiciona como uno de los mejores SUVs del mercado. La nueva versión del bZ4X 2026, la joya de la corona del SUV eléctrico japonés, llegó a las concesionarias españolas en diciembre de 2025. No se trata de un simple restyling, sino de una evolución técnica y tecnológica que mejora autonomía, carga, rendimiento y equipamiento para consolidar al SUV eléctrico como una de las propuestas más completas de su segmento. La clave de esta actualización está en su nueva batería de 73,1 kWh, que se traduce en una autonomía homologada de hasta 569 km. A estas especificaciones se suman dos niveles de equipamiento: Advance y Spirit. El bZ4X está equipado de serie con una función de precalentamiento de la batería, de forma que al garantizar una temperatura óptima para la carga se alcanzan mayores potencias durante el ciclo. Se puede activar de forma manual o automática navegando hasta la estación de carga seleccionada. Sus características principales son las siguientes: Por un lado, el Toyota bZ4X Advance está disponible con tracción delantera 224 HP, llantas de aleación de 18 pulgadas y faros LED con ajuste dinámico. Por dentro, la tapicería mixta, el volante con calefacción y la pantalla de 14 pulgadas concluyen las especificaciones. El Toyota bZ4X Spirit, la versión superior y más cara, tiene una tracción total de 343 HP, llantas de aleación de 20 pulgadas, retrovisor digital y aparcamiento automático. Por dentro, la tapicería de cuero sintético y los asientos con calefacción con un equipo de sonido JBL de 9 altavoces. La Red Oficial de Concesionarios de Toyota España ya acepta pedidos de la gama completa de Toyota bZ4X 2026, con precios que inician en el acabado Advance desde 39.500 euros. También se ofrece la opción de financiar a 300 euros mensuales en 48 cuotas, con una última cuota (Valor Futuro Garantizado) de 16.666,94 euros a través de Toyota Easy Plus, que incluye 4 años de garantía y mantenimiento. Desde su lanzamiento en 2022, el bZ4X ha alcanzado más de 150.000 unidades vendidas en Europa, consolidándose como el tercer modelo más popular en su segmento. Con esta renovación, Toyota no solo perfecciona un modelo que ya era exitoso, sino que eleva el nivel en aspectos clave como la autonomía, la carga y el confort.