La visión de Madrid ha sido retratada por numerosos escritores a lo largo de la historia, pero pocas frases han generado tanto debate como la de Ernest Hemingway. El autor estadounidense dejó una reflexión que rompía con la imagen tradicional de España asociada a lo pintoresco y lo exótico. En su obra Muerte en la tarde (1932), Hemingway escribió una frase que sigue resonando hasta hoy. De forma textual, señaló: “Madrid no tiene el aspecto que uno espera de España, no es pintoresca”. Esta afirmación marcó una mirada distinta sobre la capital española. Lejos de ser una crítica superficial, la observación del escritor invita a reflexionar sobre cómo se construyen los estereotipos culturales. También plantea una discusión sobre la identidad real de Madrid frente a las expectativas externas. La frase de Ernest Hemingway sobre Madrid debe entenderse en el contexto de su obra y su experiencia personal en España. El escritor conocía profundamente el país y no se limitaba a una visión turística o superficial. Cuando afirma que Madrid “no es pintoresca”, está cuestionando la idea de una España homogénea. En lugar de una imagen folclórica, presenta una ciudad más moderna, dinámica y alejada de los clichés habituales. Esta interpretación sugiere que Madrid no encajaba en la imagen que muchos extranjeros esperaban encontrar. La capital ofrecía una realidad distinta, menos decorativa y más vinculada a la vida cotidiana y urbana. Durante décadas, la imagen de España en la literatura internacional estuvo asociada a elementos como el flamenco, los toros o los paisajes rurales. Este enfoque reforzaba una visión pintoresca del país, muy presente en el imaginario colectivo. Sin embargo, Madrid representaba otra cara de España. Como capital, concentraba actividad política, cultural y social que no siempre coincidía con esos estereotipos. Esto generaba una desconexión entre la expectativa y la realidad. La frase de Hemingway pone en evidencia esa diferencia. Al afirmar que Madrid no responde a lo esperado, señala el contraste entre la imagen construida desde fuera y la experiencia directa en la ciudad. La ciudad ha evolucionado, pero mantiene una identidad compleja que no se ajusta fácilmente a etiquetas simples. Hoy, Madrid combina tradición y modernidad de una forma que desafía los estereotipos clásicos. Esta mezcla refuerza la idea de que no es una ciudad “pintoresca” en el sentido convencional. La vigencia de esta frase también se explica por su capacidad de generar debate. Invita a repensar cómo se perciben las ciudades y hasta qué punto esas percepciones están condicionadas por ideas previas. Ernest Hemingway fue uno de los escritores extranjeros que más profundamente retrató España en su obra. Su relación con el país influyó en gran parte de su producción literaria. Lejos de idealizar, Hemingway ofrecía una mirada directa y, en ocasiones, crítica. Esto le permitió captar aspectos de la realidad que otros autores pasaban por alto. Su frase sobre Madrid forma parte de ese enfoque. No busca desvalorizar la ciudad, sino describirla desde una perspectiva honesta y alejada de clichés.