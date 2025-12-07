Las sagradas escrituras han suscitado debate durante cientos de años. La Iglesia considera a la Biblia, tal y como se la conoce hoy, como el libro que contiene la esencia del catolicismo. Sin embargo, existen documentos que han sido omitidos por el Vaticano y aún se conservan en Museos.

Este es el caso del Evangelio de Bernabé, un antiguo libro hallado en el Museo de Ankara de Turquía que se publicó hace más de 1500 años y constituye uno de los "evangelios apócrifos“.

Como señala un artículo de National Geographic España, “muchos de los pasajes de la vida de Jesús pertenecen, en realidad, a evangelios apócrifos, textos donde se relataba a los primeros cristianos todo tipo de anécdotas de la vida de Cristo y que no fueron incluidos en la versión oficial de los textos sagrados de la vida de Jesús de Nazaret“.

¿Qué dice el Evangelio de Bernabé, el libro negado por el Vaticano?

De acuerdo a la explicación que brinda un estudio publicado en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, el Evangelio de Bernabé es conocido como uno de los “libros apócrifos que resultan sospechosos desde el punto de vista de la fe”.

¿Qué dice el Evangelio de Bernabé, el libro negado por el Vaticano? Imagen: archivo.

En concreto, este evangelio predica la fe del islam. En efecto, se presenta como “un relato de la vida y mensaje de Jesús siguiendo la estructura fundamental de los evangelios sinópticos, pero modificada en varios de sus puntos esenciales de acuerdo con la visión islámica de Jesús“.