El conflicto entre Israel y Palestina continúa siendo uno de los más prolongados y complejos del mundo, con raíces que se remontan a 1917, cuando el gobierno británico propuso la creación de un estado judío en la región de Palestina a través de la Declaración de Balfour.

A lo largo de más de un siglo, el enfrentamiento entre israelíes y palestinos se ha intensificado con numerosas guerras, operaciones militares y crisis humanitarias a ambos lados de la Franja de Gaza. El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la subsiguiente ofensiva israelí en Gaza marcaron un nuevo punto de inflexión, con miles de víctimas civiles y una crisis humanitaria sin precedentes que continúa hasta hoy.

Sin embargo, ambos pueblos tienen una relación compleja que se remonta a tiempos antiguos, algo que ha sido reflejado en uno de los textos sagrados más importantes del mundo: La Biblia.

Quiénes eran los palestinos en La Biblia

"La curación de el ciego", obra de El Greco que representa a Jesús curando la ceguera de un hombre (Fuente: Wikimedia Commons)

En 63 a.C., el general romano Pompeyo invadió la región de Canaán. Los romanos comenzaron a referirse al país habitado por los israelitas como Palestina. Esta se transformó en una provincia romana donde este grupo podía practicar su religión y vivir según sus costumbres, siempre y cuando obedecieran las leyes del imperio y abonarán los impuestos correspondientes.

El nombre Palestina se traduce como “tierra de los filisteos”. Estos eran un pueblo antiguo que vivió en la Edad del Hierro en la región que hoy conocemos como la Franja de Gaza y las áreas circundantes en el suroeste de Israel.

La evidencia histórica y arqueológica sugiere que los filisteos emigraron a esta región desde el área del Egeo alrededor del siglo XII a. C., aunque las circunstancias exactas y las rutas de esta migración siguen siendo tema de debate académico.

Quiénes vivían en Palestina durante los tiempos de Jesús

Mapa de la región de Palestina en 1759 (Fuente: Wikimedia Commons)

Fariseos

Este era el grupo más predominante. Existía una Sinagoga en todos los pueblos y ciudades de Palestina, y los judíos acudían los sábados a escuchar la lectura y explicación de las Escrituras. Los fariseos y escribas se veían a sí mismos como los custodios de la observancia total y rigurosa de la Ley. Actuaban como maestros o rabinos, estableciendo diversas escuelas de interpretación de las Escrituras. Junto con los Saduceos, conformaban el Sanedrín, el máximo ente deliberativo del pueblo judío.

Saduceos

Siendo aristócratas, conservadores y pro-romanos, de este grupo salían los sacerdotes encargados de las celebraciones y cultos en el Templo. En el Sanedrín, el puesto de Sumo Sacerdote era ocupado por uno de ellos. Rechazaban la creencia en la resurrección de los muertos.

Samaritanos

Habitantes de la región de Samaría, mantenían una intensa rivalidad con los judíos desde el período del exilio en Babilonia. Se opusieron a colaborar en la reconstrucción del Templo de Jerusalén y erigieron su propio Templo en el monte Garizín. Eran considerados paganos por los judíos.

Esenios

Este colectivo, asentado en Qumrán, buscaba restablecer la pureza de la fe y tradición judía. Llevaban un estilo de vida casi monástico, con una regla extremadamente estricta, que incluía el celibato, la oración, el estudio de las Escrituras y el trabajo.

Zelotes