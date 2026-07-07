En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este martes, 7 de julio de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 50,97 euros, cifra que refleja una variación del -0,58% en comparación con el día pasado.

En los últimos días, el precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro, ya que el dato de 2 días consecutivos indica un aumento.

Esta tendencia sugiere un fortalecimiento del Litecoin frente al euro, lo cual podría ser atractivo para los inversores.

Litecoin ha mostrado una evolución mixta: en la última semana su cotización subió 3.01%, lo que sugiere un leve impulso a corto plazo, pero en el último año registró una variación de -54.78%, reflejando una rentabilidad anual negativa significativa y una tendencia de largo plazo aún bajista pese al repunte reciente.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 28.80%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 52.26%.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 46,4 euros.