Un avión de la aerolínea de bajo coste Ryanair fue embargado el pasado 9 de marzo en Austria por el impago de una indemnización a una pasajera. El incidente ocurrió en el aeropuerto de Linz, situado a unos 180 kilómetros de Viena, y fue confirmado por fuentes aeroportuarias y judiciales. “Existía la correspondiente orden judicial. Nosotros llevamos al agente judicial hasta la aeronave. Allí realizó su acto oficial y, como se ha mencionado, colocó el sello de embargo (sobre el avión). Después, el avión despegó hacia Londres según lo previsto”, indicó Ingo Hagedorn, jefe de comunicación del aeropuerto de Linz. El protocolo judicial emitido por el juzgado de la localidad de Traun certifica que “el 9 de marzo de 2026 se procedió al embargo judicial de: 1 avión de pasajeros de Ryanair, matrícula EI-EXE, modelo Boeing 737-8AS”. La medida fue ejecutada mientras el avión se encontraba estacionado en el aeropuerto austríaco, donde el agente judicial colocó la pegatina que identifica a los bienes embargados en el país. El embargo judicial del avión se originó en una reclamación presentada por una pasajera que debía viajar a Palma de Mallorca en julio de 2024 junto a dos acompañantes. Debido a un retraso de más de diez horas en el vuelo, la mujer decidió buscar una alternativa y compró otro billete para poder llegar a su destino. Ese nuevo viaje fue pagado de su propio bolsillo. Ryanair reembolsó el precio del billete original, pero no pagó la indemnización correspondiente por el retraso ni los gastos adicionales derivados del nuevo vuelo. Según la información difundida por medios austríacos, la cantidad reclamada asciende a 890 euros, que incluyen la indemnización, los intereses y los gastos asociados al proceso judicial. Un agente judicial se desplazó hasta el avión e intentó incluso cobrar la cantidad reclamada directamente al piloto del vuelo. Sin embargo, la tripulación no disponía de dinero en efectivo. Los pagos a bordo se realizan únicamente con tarjeta, por lo que no fue posible saldar la deuda en ese momento. Ante esta situación, el funcionario judicial procedió a realizar el embargo formal del avión mediante la colocación del sello correspondiente sobre la aeronave. Tras conocerse el caso, la aerolínea irlandesa respondió a las preguntas de los medios sobre la situación del avión. “Cualquier información que indique lo contrario sería objetivamente incorrecta”, afirmó la compañía en respuesta a las consultas, sin ofrecer más explicaciones sobre el incidente. Según la información publicada por el diario regional Oberösterreichischen Nachrichten, Ryanair tiene la posibilidad de abonar los 890 euros que debe para cerrar el caso. Si la aerolínea no paga la deuda, el aparato podría incluso ser subastado, según advirtió el abogado de la demandante en declaraciones recogidas por medios locales. El embargo no ha supuesto por el momento la inmovilización del avión, que tras el procedimiento judicial pudo despegar hacia Londres según lo previsto.