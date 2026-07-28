Un equipo de arqueólogos ha descubierto en la región de Gordion, Turquía, una tumba con más de 3000 años de antigüedad con objetos funerarios que podrían estar relacionados con la familia del rey Midas.

La leyenda del rey Midas es una fábula popular en la que un rey recibe el don de convertir todo lo que toca en oro. Sin embargo, rápidamente descubre que su toque de oro es una maldición, ya que no puede comer ni tocar a sus seres queridos. La moraleja incita a la reflexión sobre la avaricia y el exceso de lujo.

Según expertos historiadores, es probable que el rey Midas de Frigia fuese una persona real que reinó en la actual Turquía durante el siglo VIII a.C. La tumba hallada fue encontrada en un montículo funerario cercano al célebre Túmulo de Midas en Gordion.

Ilustración digital del Rey Midas. Fuente: Bing AI.

La relación entre la tumba hallada y la leyenda del rey Midas

Los arqueólogos han descubierto en esta tumba numerosos artefactos inusuales y restos óseos humanos incinerados de una figura perteneciente a la élite del antiguo reino de Frigia, quien posiblemente podría haber sido un pariente del rey Midas. Se trata de una cámara de madera meticulosamente ensamblada y simultáneamente cubierta por un elemento artificial de gran tamaño.

En su interior, los arqueólogos hallaron más de 100 objetos rituales, que incluyen jarras de bronce, quemadores de incienso y vasijas ceremoniales. Todos estos elementos sugieren una relación directa con la realeza frigia del siglo VIII a.C.

“A partir de estos artefactos, estimamos que la persona en la cámara funeraria podría ser un miembro de la familia real asociada con Gordion y Midas”, explicó Mehmet Nuri Ersoy, ministro turco de Cultura y Turismo, según lo indicado por la agencia estatal de noticias turca Anadolu Ajansı.

Su ubicación remota, a 160 kilómetros de lo que fue Gordion, desafía los modelos tradicionales que presentan la autoridad frigia como altamente centralizada en la capital. El hallazgo respalda las interpretaciones recientes que sostienen la existencia de una estructura política multipolar.

Los hallazgos en la tumba turca. (Fuente: Bilecik Museum)

Posible ubicación de la tumba del rey Midas

Lo más esperanzador para los arqueólogos es que la revelación podría indicar que la tumba del propio Midas, por tanto tiempo buscada en Gordion, podría encontrarse en un lugar alejado de allí. “Los 88 artefactos metálicos hallados en el túmulo T26, la mayoría de los cuales se encuentran en buen estado, ofrecen pistas únicas sobre las tradiciones funerarias y la estructura social de los frigios”, apunta Ersoy.

Sin embargo, no todos los especialistas están convencidos de que la tumba encontrada implique necesariamente un estatus real. Algunos sugieren que los objetos hallados podrían haber sido parte de un sistema de intercambio diplomático entre el rey y las autoridades periféricas.