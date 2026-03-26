El lago de Alqueva no es solo un cuerpo de agua; es un gigante sereno que reposa en la frontera entre España y Portugal, específicamente en la región del Alentejo. Este embalse, reconocido como el más grande de Europa, se extiende sobre 1200 kilómetros de costa y ofrece un sinfín de oportunidades. La presencia de antiguos castillos y encantadores pueblos añade un toque mágico a su paisaje acuático. Este lugar, situado a lo largo del río Guadiana, ha sabido conjugar su riqueza natural con una oferta cultural y turística de primer nivel. No solo se trata de un área de esparcimiento y contacto con la naturaleza, sino también de un espacio donde la historia y la modernidad se encuentran. El Alqueva se extiende por 83 kilómetros de longitud, serpenteando entre colinas y dehesas, rodeado de pequeños pueblos con un encanto ruralinalterado. Lugares como Monsaraz, Mourão, Amieira, Alqueva y Estrela, ofrecen un vistazo a la vida medieval con sus calles empedradas y arquitectura tradicional. Lo que no te podés perder Ya sea que estés buscando aventura o un retiro pacífico, este destino transfronterizo ofrece algo valioso para cada visitante.