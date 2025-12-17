En esta noticia
Una buena noticia para millones de personas en España: el Gobierno ha anunciado que incluirá tratamientos dentales, gafas graduadas y lentes de contacto dentro de las prestaciones gratuitas del sistema público de salud. La medida, enmarcada en la reforma de la Cartera Común de Servicios, busca reducir desigualdades y reforzar el acceso universal a la salud.
Según explicó la ministra de Sanidad, Mónica García, esta iniciativa se articula en torno a dos planes principales: el Plan de Salud Bucodental y el Plan VEOC (Visión, Evaluación, Optometría y Contactología). Ambos están diseñados para “garantizar el derecho a ver y a sonreír con dignidad, con independencia de la renta o el código postal”.
Así funciona el plan para gafas y lentes de contacto gratuitas
En el caso de la salud visual, el Plan VEOC incluye la financiación de gafas graduadas y lentillas para niños y adultos con recursos limitados. El objetivo es facilitar el acceso a ayudas visuales en edades clave, como la infancia, adolescencia y edad escolar, y evitar que problemas de visión afecten al rendimiento escolar o a la calidad de vida.Aunque el proyecto aún está pendiente de ser publicado oficialmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la intención es que entre en vigor durante el 2024. El plan prevé también el refuerzo del personal de optometría y oftalmología en el sistema público, además de la provisión de tratamientos para personas con discapacidades visuales.
Tratamientos dentales gratis para niños, embarazadas y más colectivos
El Plan de Salud Bucodental ampliará el acceso gratuito al dentista a colectivos que hasta ahora no estaban completamente cubiertos. Según lo anunciado por Sanidad, podrán beneficiarse de esta prestación:
- Niños de 0 a 14 años
- Mujeres embarazadas
- Personas con discapacidad
- Pacientes oncológicos en tratamiento en la zona cervicofacial
Cómo acceder a estos beneficios
Ambos planes ya están vigentes y forman parte de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud. Las comunidades autónomas son responsables de implementarlos y garantizar el acceso a través de sus servicios públicos.Para acceder, se debe acudir a un centro sanitario del sistema público o concertado y contar con receta o derivación profesional, según el caso. La cobertura puede variar en función del territorio y de los protocolos autonómicos.Con este movimiento, el Gobierno busca avanzar hacia un modelo de salud más inclusivo y preventivo, donde cuestiones esenciales como ver bien o tener una boca sana no dependan de la capacidad económica del paciente, sino que sean un derecho garantizado.