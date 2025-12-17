El Gobierno ya ofrece tratamientos dentales, gafas y lentillas gratis a través de la Seguridad Social. Quién puede acceder y cómo hacerlo.

Buenas noticias para los mayores de 65 años: Sanidad destina 68 millones a ampliar la atención bucodental

Peligro Sanidad: alertan sobre los riesgos de consumir esta famosa vitamina sin control médico

Una buena noticia para millones de personas en España: el Gobierno ha anunciado que incluirá tratamientos dentales, gafas graduadas y lentes de contacto dentro de las prestaciones gratuitas del sistema público de salud. La medida, enmarcada en la reforma de la Cartera Común de Servicios, busca reducir desigualdades y reforzar el acceso universal a la salud.

Según explicó la ministra de Sanidad, Mónica García, esta iniciativa se articula en torno a dos planes principales: el Plan de Salud Bucodental y el Plan VEOC (Visión, Evaluación, Optometría y Contactología). Ambos están diseñados para “garantizar el derecho a ver y a sonreír con dignidad, con independencia de la renta o el código postal”.

Los niños son uno de los colectivos prioritarios para acceder a lentes y revisiones oftalmológicas a través del sistema público.

En el caso de la salud visual, el Plan VEOC incluye la financiación de gafas graduadas y lentillas para niños y adultos con recursos limitados. El objetivo es facilitar el acceso a ayudas visuales en edades clave, como la infancia, adolescencia y edad escolar, y evitar que problemas de visión afecten al rendimiento escolar o a la calidad de vida.Aunque el proyecto aún está pendiente de ser publicado oficialmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la intención es que entre en vigor durante el 2024. El plan prevé también el refuerzo del personal de optometría y oftalmología en el sistema público, además de la provisión de tratamientos para personas con discapacidades visuales.