En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización del Litecoin este miércoles, 29 de julio de 2026 a las 12 horas en España es de 51,37 euros. Esta cifra refleja una variación del -2,08% en comparación con el día pasado.

La tendencia del precio del Litecoin en relación con el euro ha mostrado un aumento constante en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto sugiere un crecimiento en la cotización del Litecoin frente al euro, indicando un interés creciente en la criptomoneda.

Litecoin muestra una evolución bajista: en la última semana su cotización cayó -2.54% y en el último año acumuló -52.24%. Este desempeño se traduce en una rentabilidad negativa significativa para quienes mantuvieron la criptomoneda en ese periodo, evidenciando presión vendedora sostenida y mayor cautela del mercado.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana, con un 35.61%, es notablemente menor que la volatilidad anual del 51.84%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 46,4 euros.