En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este miércoles, 29 de julio de 2026 a las 12 horas en España es de 1,22 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,22% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a 0. La tendencia sugiere un interés creciente en el Ripple, lo que podría indicar un posible aumento de la confianza del mercado.

En la última semana, la cotización de Ripple (XRP) presentó un cambio del -1.94%, señalando una leve presión bajista a corto plazo; en el último año, la variación del -50.14% evidencia una rentabilidad acumulada claramente negativa y un deterioro sostenido del precio, con pérdidas que no han sido revertidas por los movimientos recientes.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 31.30%, lo cual es significativamente menor que la volatilidad anual del 55.16%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 euros.