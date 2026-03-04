Viajes El Corte Inglés ha lanzado una oferta de cruceros por Europa, a bordo del Costa Pacifica. El itinerario conecta Barcelona, Marsella, Savona y Valencia en un recorrido de cinco días por el Mediterráneo occidental. El viaje combina destinos históricos de Francia e Italia con la experiencia a bordo de un barco temático inspirado en la música. El crucero parte desde el puerto de Barcelona, uno de los principales enclaves del Mediterráneo y base habitual de grandes travesías. La ciudad destaca por iconos como la Sagrada Familia, el Parque Güell y Las Ramblas. Durante el recorrido se visitan: El itinerario permite descubrir ciudades de contrastes, arquitectura monumental y tradición marinera en apenas cinco días. El barco, inaugurado en 2009, cuenta con 17 cubiertas, 1504 camarotes y capacidad para 3780 pasajeros. Destaca por su oferta gastronómica, incluidos el Restaurante Samsara y el Restaurante NY, teatro de tres pisos, casino, spa de 6000 metros cuadrados y zonas de ocio como el Sunset Bar y piscinas con cubierta retráctil. El precio parte desde 179 euros por pasajero en ocupación doble, más 120 euros de tasas portuarias. Además, la promoción contempla bebidas gratis en tarifas seleccionadas, descuento para socios CostaClub y la posibilidad de pagar en seis meses, sujeto a aprobación financiera.