En España, el Gobierno establecen 14 días de festividad en todo el país, de los cuales 12 son a nivel nacional y dos son designados por las comunidades autónomas. No obstante, hay otras celebraciones en el calendario que conmemoran eventos importantes y no son parte de estos feriados. Durante este jueves, 2 de abril de 2026, el pueblo español festeja El Día Mundial de Concienciación del Austismo, un día no festivo que se celebra cada jueves, 2 de abril de 2026 para mantener viva la historia de España. El Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo se celebra el 2 de abril, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2008. Su propósito es mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y fomentar su inclusión en todos los aspectos de la sociedad. Esta efeméride busca crear un mayor entendimiento sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sus implicaciones en la vida de quienes lo padecen. La celebración de este día también tiene como objetivo derribar estigmas y prejuicios asociados al autismo, promoviendo la aceptación y la igualdad. A través de eventos, charlas y programas, se busca sensibilizar a la población sobre la importancia de reconocer y respetar los derechos de las personas con TEA, así como su capacidad para contribuir a la sociedad. Además, el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo invita a todos a participar activamente en la creación de un entorno más inclusivo. Firmar manifiestos y apoyar iniciativas que beneficien a las personas con autismo y sus familias son formas de contribuir a esta causa, resaltando el valor y la dignidad de cada individuo en la comunidad. Para celebrar el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, se pueden organizar eventos y actividades que promuevan la sensibilización sobre esta condición. Charlas, talleres y actividades comunitarias son excelentes formas de educar a la población sobre el autismo y fomentar la inclusión de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en la sociedad. Además, se pueden utilizar redes sociales para compartir información y recursos que ayuden a derribar mitos y estigmas asociados al autismo. Otra forma de participar en esta festividad es firmar el Manifiesto del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, apoyando así a las personas con TEA y sus familias. También se puede animar a otros a unirse a la causa, creando un ambiente de aceptación y respeto hacia las diferencias. La celebración de este día es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la inclusión y el apoyo a quienes viven con autismo.