En España, el Ejecutivo solo fija 14 días festivos en el país, de los cuales 12 son de carácter nacional y dos son seleccionados por las regiones autonómicas. No obstante, hay otras celebraciones en el país que conmemoran eventos significativos.

En el transcurso del lunes, 19 de enero de 2026 , la población de España celebra el Día del Periodista, considerado feriado nacional, para mantener viva la memoria histórica del país.

Día del Periodista (foto: Pixabay).

¿Qué se celebra el lunes 19 de enero?

El Día del Periodista se celebra el 24 de enero en España para honrar la labor fundamental que realizan los periodistas en la promoción de una prensa libre y responsable. Esta fecha destaca la importancia de informar a la opinión pública, un pilar esencial en cualquier sociedad democrática. La celebración busca reconocer el esfuerzo y dedicación de quienes se dedican a esta profesión, a menudo enfrentando riesgos para garantizar que la información llegue a todos.

La elección del 24 de enero no es casual, ya que coincide con la festividad de San Francisco de Sales, el Santo Patrón de los Periodistas y Escritores. Este destacado personaje, conocido por su labor en la comunicación y la evangelización, fue canonizado en 1665 y posteriormente nombrado patrón por el Papa Pío XI. Su legado en el ámbito de la comunicación resalta la relevancia de la profesión periodística a lo largo de la historia.

Además de la celebración en España, existen otras fechas en el mundo que conmemoran la labor periodística, como el Día Internacional del Periodista el 8 de septiembre. Cada país tiene su propia fecha, reflejando la diversidad y la importancia del periodismo en diferentes contextos. En este día, se busca no solo celebrar, sino también reflexionar sobre los desafíos que enfrentan los periodistas y la necesidad de proteger su labor en pro de la libertad de expresión.

¿Por qué se celebra esta festividad en España?

¿Cómo celebrar Día del Periodista?

Para celebrar el Día del Periodista en España, se puede organizar un evento que reconozca la labor de los periodistas, destacando su compromiso con la verdad y la información responsable. Este evento puede incluir charlas, paneles de discusión y exposiciones que muestren el impacto del periodismo en la sociedad, así como la importancia de una prensa libre.

Además, se puede fomentar la lectura y el consumo de medios de comunicación locales, apoyando a los periodistas en su trabajo diario. Compartir en redes sociales mensajes de agradecimiento y reconocimiento hacia los profesionales del periodismo también es una forma efectiva de celebrar esta festividad y resaltar su valiosa contribución a la democracia y la información pública.