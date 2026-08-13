La fecha beneficiará a trabajadores, estudiantes y familias en todo el país.

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El Gobierno confirmó que el próximo lunes 17 de agosto será festivo en Colombia, por lo que los ciudadanos podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo de tres días . Con esta decisión, agosto suma dos jornadas de asueto y dos puentes festivos, ya que el otro festivo del mes fue el viernes 7 de agosto, fecha en la que se conmemoró la Batalla de Boyacá.

La medida ya hace parte del calendario oficial nacional y permitirá extender el descanso desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto, generando uno de los puentes más esperados del segundo semestre de 2026.

Además del impacto en el descanso de los hogares colombianos, sectores como el turismo, el transporte y el comercio proyectan un aumento en los desplazamientos y las actividades recreativas durante ese fin de semana largo.

¿Por qué el lunes 17 de agosto será festivo?

El lunes 17 de agosto será festivo por la celebración de la Asunción de la Virgen, una festividad religiosa tradicional del calendario católico. Aunque la conmemoración corresponde originalmente al 15 de agosto, en Colombia se traslada al lunes siguiente gracias a la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani.

Esta norma permite mover varios festivos religiosos al lunes más cercano con el objetivo de favorecer los puentes festivos y estimular actividades económicas relacionadas con el turismo y el consumo.

Gracias a ese traslado, el país tendrá un nuevo puente festivo de tres días consecutivos.

Declaran feriado el lunes 17 de agosto y los ciudadanos suman 2 días de asueto y 2 findes XL. ChatGPT

¿Cuáles son los dos puentes festivos de agosto de 2026?

Agosto quedará con dos fines de semana largos oficiales:

Viernes 7 de agosto: Batalla de Boyacá.

Lunes 17 de agosto: Asunción de la Virgen.

Esto significa que muchos trabajadores y estudiantes habrán tenido dos oportunidades de descanso extendido en el mismo mes, algo poco frecuente en el calendario nacional.

El festivo del 7 de agosto no se traslada de fecha, ya que se celebra siempre el mismo día por tratarse de una fecha patria vinculada a la independencia de Colombia.

¿Quiénes descansan el lunes festivo del 17 de agosto?

El descanso aplica para la mayoría de trabajadores con contrato laboral formal que normalmente descansan los días festivos establecidos por la ley colombiana.

También es habitual que:

colegios públicos y privados suspendan clases,

universidades ajusten sus actividades académicas,

entidades públicas modifiquen sus horarios de atención.

Sin embargo, algunos sectores esenciales continuarán operando con normalidad, entre ellos salud, seguridad, transporte, hotelería, restaurantes y parte del comercio.

¿Cómo se paga trabajar el festivo del lunes 17 de agosto?

Los empleados que deban laborar durante el festivo tienen derecho al pago correspondiente previsto por la legislación laboral colombiana.

En términos generales, el trabajo en día festivo genera un recargo adicional sobre el valor ordinario de la jornada. Si además se realizan horas extras, estas deben liquidarse con los porcentajes adicionales establecidos por la ley según el horario trabajado.

Por esa razón, muchas empresas organizan turnos especiales durante los puentes festivos para cumplir con las obligaciones laborales y evitar errores en la nómina.

¿Qué festivos quedan en Colombia después del 17 de agosto de 2026?

Luego del puente del 17 de agosto, el calendario nacional contempla las siguientes jornadas de descanso obligatorio: