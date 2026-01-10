En esta noticia Causas de la resección labial

No importa que sea otoño, invierno, primavera o verano; no hay estación en donde los labios no puedan verse secos o agrietados. Esa sensación áspera, que a menudo es seguida de una comezón, puede ser muy molesta.

Afortunadamente, existen alternativas con productos naturales que permiten reparar el daño y la sequedad de los labios.

Si bien existen cremas o ungüentos para poner cuando ocurre esto, en muchos casos se trata de productos caros, un lujo que muchas personas no pueden darse.

Causas de la resección labial

El resecamiento y agrietamiento de los labios es un problema común, especialmente en condiciones climáticas extremas. Es fundamental comprender que la piel de los labios es más delgada y delicada que la del resto del cuerpo.

Por otro lado, existen hábitos cotidianos y condiciones internas que intensifican la sequedad. Muchas personas, sin darse cuenta, lamen o muerden sus labios con frecuencia. Esta acción, aunque puede ofrecer alivio temporal, empeora la situación al evaporar la humedad natural y dejar una película salina que seca aún más la piel.

A diferencia de otras zonas del cuerpo, los labios carecen de glándulas sebáceas, responsables de producir aceite para mantener la piel hidratada. Por este motivo son más susceptibles a la deshidratación. Al estar expuestos continuamente al ambiente, enfrentan agresiones externas que contribuyen a su resecamiento.

Además, la deshidratación general del cuerpo, provocada por no consumir suficiente agua o por condiciones de salud subyacentes, también afecta la hidratación de los labios . Otros factores incluyen respirar por la boca, alergias a ciertos productos labiales y reacciones a ciertos alimentos o medicamentos.

Adiós a los labios secos: remedios caseros naturales para hidratar y potenciar tu boca (foto: archivo).

Despídete de los labios secos: remedios caseros naturales para hidratar y potenciar tu boca.

Beneficios del Aloe Vera para tu salud y belleza

El aloe vera es una planta cuyo gel es rico en vitaminas, minerales, propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Este gel proporciona humectación a los labios resecos de quien lo usa.

Además de ser antimicrobiano, fomenta la producción de elastina y colágeno. Para utilizarlo, se debe cortar una hoja de aloe vera y aplicar el gel directamente en los labios.

Esta infusión es rica en polifenoles y antioxidantes que reducen la inflamación y contienen minerales que hidratan. Una vez que se prepare el té verde, no se debe descartar la bolsita; se puede frotar sobre los labios cuando esté tibia para exfoliar suavemente la piel seca.