El uso del dinero en efectivo sigue siendo habitual en España, pese al avance de los pagos digitales. Sacar billetes del cajero automático forma parte de la rutina diaria de miles de personas, ya sea para pequeños gastos, para guardar ahorros en casa o para afrontar pagos puntuales. Sin embargo, esa práctica aparentemente inocua puede generar dudas legales. En un reciente vídeo en su cuenta de TikTok, el abogado David Jiménez ha vuelto a poner el foco en que retirar dinero del cajero no está prohibido, pero existen límites y situaciones concretas en las que Hacienda puede imponer sanciones. Jiménez es claro desde el inicio: “¿Puedes sacar dinero en efectivo del cajero? La respuesta es sí. ¿Cuánto? Lo que te dé la gana”. En España no existe un límite legal para retirar efectivo de una cuenta bancaria, más allá de las restricciones técnicas que pueda imponer cada entidad. Los bancos pueden fijar topes diarios por motivos operativos o de seguridad y, a partir de ciertas cantidades, preguntar al cliente para qué necesita el dinero. Pero eso no implica una infracción. “Legalmente puedes hacer lo que te dé la gana”, insiste el abogado, subrayando que sacar dinero del cajero no es ilegal ni sancionable por sí mismo. El problema, explica, no está en la retirada, sino en lo que se hace después con ese efectivo. Ahí es donde entran en juego los límites legales que sí pueden derivar en multas si no se respetan. El primer límite relevante aparece en los pagos en efectivo. Desde 2021, la ley fija un máximo de 1000 euros para pagos en metálico cuando una de las partes actúa como empresario o profesional. “Si vas a pagar un servicio, por ejemplo a un albañil o un fontanero, hay un límite de 1000 euros”, recuerda Jiménez. r r Superar ese umbral puede acarrear sanciones tanto para quien paga como para quien cobra. Antes el límite era de 2500 euros, pero se redujo precisamente para combatir el fraude fiscal y la economía sumergida. El segundo límite afecta al traslado físico del dinero. Es posible viajar con efectivo, pero con condiciones. “Puedes salir de España con dinero en efectivo, pero con el límite de 10.000 euros”, explica el abogado. A partir de esa cantidad, es obligatorio declararlo a las autoridades. No hacerlo puede derivar en una multa administrativa. En cuanto a llevar dinero encima dentro del país, el margen es mucho más amplio. Según Jiménez, una persona puede circular con hasta 100.000 euros en efectivo, aunque a partir de ciertas cantidades las autoridades pueden pedir explicaciones sobre su origen. El verdadero foco de riesgo aparece en una situación muy concreta: retirar grandes cantidades de efectivo y volver a ingresarlas tiempo después. “El problema lo puedes tener cuando saques una cantidad importante, por ejemplo 20.000 euros, y al cabo de un tiempo quieras volver a meterlo”, advierte Jiménez. En ese caso, el banco está obligado a preguntar por el origen del dinero. Si no se puede justificar, la operación puede activar los protocolos de prevención del blanqueo de capitales, con comunicación a la Agencia Tributaria y posibles sanciones. La recomendación del abogado es clara y práctica: “El día que saques el dinero, pide un justificante a la entidad financiera para acreditar que lo sacaste tú de tu propia cuenta”. De ese modo, cuando se vuelva a ingresar, el origen estará documentado y no habrá problemas. Jiménez insiste en que esta precaución es necesaria solo para cantidades elevadas, no para retiradas habituales de 200 o 500 euros. Aun así, el mensaje es claro: el efectivo sigue siendo legal, pero requiere cuidado y documentación cuando se manejan sumas importantes.