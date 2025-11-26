Cómo afectó la disminución de la población al ecosistema

Qué relación tuvo este fenómeno con la Pequeña Glaciación

El viaje que cambió el rumbo de la historia también transformó el equilibrio climático del planeta.

La desaparición masiva de pueblos originarios también tuvo efectos ambientales. En lugares como California, las comunidades usaban fuego para deforestar áreas destinadas al cultivo. Al cesar estas prácticas, los bosques se expandieron sin control.El reemplazo de coníferas por especies de hoja caduca como ely elmodificó los ciclos de combustión natural. Esto redujo las emisiones dea la atmósfera, alterando el equilibrio del clima global.Teorías del paleoclimatólogo William F. Ruddiman, citadas por Mann, explican que la disminución de CO2 provocó un enfriamiento global conocido como la. Este período, entre los siglos XVI y XVIII, trajo inviernos más fríos y cosechas más tardías en todo el hemisferio norte.

Las consecuencias fueron visibles en distintos puntos del planeta:

En Francia , las vendimias se retrasaron por el frío

, las vendimias se retrasaron por el frío El mar del Norte se congeló, permitiendo cruzarlo a pie entre Dinamarca y Suecia

se congeló, permitiendo cruzarlo a pie entre Dinamarca y Suecia En Irlanda , la escasez alimentaria intensificó los conflictos religiosos

, la escasez alimentaria intensificó los conflictos religiosos En China, cinco años de lluvias persistentes arruinaron las cosechas

El legado deno se limita a los libros de historia. Fue, sin proponérselo, uno de los catalizadores de una transformación global sin precedentes, tanto para las sociedades humanas como para el medio ambiente.