Construyen la primera ciudad flotante del mundo: albergará a 80.000 personas y tendrá 1,6 kilómetros de largo

La idea de vivir en una casa que viaja constantemente alrededor del planeta sin necesidad de mudarte nunca se puede hacer realidad con el Freedom Ship. Se trata de un ambicioso proyecto de la primera ciudad flotante del mundo que ha vuelto a generar expectación en 2026.

Con capacidad para hasta 80.000 personas, este gigantesco buque de casi 1,6 kilómetros de largo promete revolucionar la forma de habitar el planeta. Por esta razón, las viviendas que todos conocemos podrían quedar en el pasado.

Construyen la primera ciudad flotante del mundo: albergará a 80.000 personas y tendrá 1,6 kilómetros de largo Freedom Ship

¿Qué es el Freedom Ship y por qué es diferente a un crucero?

A diferencia de los cruceros tradicionales pensados para vacaciones temporales, el Freedom Ship es una ciudad permanentemente móvil en el mar. No se trata de un itinerario de destinos turísticos, sino de una plataforma urbana autosuficiente que circunnavega el globo lentamente (aproximadamente una vuelta completa cada 2-3 años), manteniendo una comunidad estable de residentes.

Según el sitio oficial del proyecto, se concibe como “una ciudad diseñada para moverse con el mundo”, donde los habitantes no son pasajeros, sino residentes con hogares permanentes, trabajos, escuelas y servicios completos.

La visión combina planificación urbana con ingeniería naval avanzada para crear estabilidad, comunidad y acceso global sin las disrupciones típicas de una mudanza.

Las dimensiones y características de esta ciudad flotante

El diseño incluye principios de sostenibilidad, resiliencia y bienestar humano. Se planea una construcción modular (posiblemente con secciones fabricadas en Indonesia) y se menciona el uso de tecnologías avanzadas de propulsión, con posibles opciones nucleares para mayor autonomía y menor impacto ambiental. Entre sus características más destacadas, están:

Longitud : casi 1,6 km (aprox. 1 milla).

Ancho : alrededor de 240 metros (800 pies).

Altura : hasta 30 cubiertas.

Capacidad : hasta 80.000 personas (alrededor de 50.000 residentes permanentes, más visitantes, tripulación y turistas).

Instalaciones: barrios residenciales, escuelas desde primaria hasta universidad, hospitales completos, bancos, oficinas, tiendas, museos, un estadio para 15.000 espectadores, parques, acuarios, zonas verdes y sistemas de transporte interno como tranvías.

Construyen la primera ciudad flotante del mundo: albergará a 80.000 personas y tendrá 1,6 kilómetros de largo Freedom Ship

Vida a bordo: como vivir en una ciudad moderna pero en movimiento

Los promotores destacan que el Freedom Ship no sacrificará comodidades. Habrá espacios para trabajar, cultura, salud, ocio, hospitalidad y educación de alto nivel. Los residentes podrán disfrutar de vistas cambiantes al océano mientras mantienen su rutina diaria: ir al colegio, al gimnasio, al supermercado o al estadio, todo dentro de la misma estructura.

Además, al permanecer mayoritariamente en aguas internacionales, ofrece un estilo de vida único con ventajas fiscales y regulatorias potenciales, aunque también plantea desafíos logísticos complejos.

El estado actual del proyecto en 2026

El concepto original data de los años 90, impulsado por el ingeniero Norman Nixon. En 2026, Freedom Cruise Line International, Inc. (con sede en Florida) lo ha revivido bajo el liderazgo de Roger M. Gooch (Director) y Robert Pflueger (Presidente).

La empresa ha anunciado colaboraciones con firmas de arquitectura como Schopfer Associates y busca inversores para un proyecto cuyo costo se estima entre 12.000 y 16.000 millones de dólares.