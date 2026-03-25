La Semana Santa 2026 ya tiene calendario confirmado y llega con cambios relevantes en el reparto de festivos en España. El Jueves Santo no será día no laborable en todas las comunidades, mientras que el lunes 6 de abril ganará peso como jornada festiva en varias regiones. A día 25 de marzo, faltan solo cuatro días para el Domingo de Ramos (29 de marzo), inicio de una de las celebraciones más importantes del país. Este periodo marca uno de los mayores movimientos turísticos del año y un punto clave en el calendario laboral y escolar. El esquema festivo no será uniforme. Aunque el Viernes Santo (3 de abril) se mantiene como festivo nacional, las diferencias autonómicas vuelven a marcar el ritmo de la Semana Santa 2026. La Semana Santa 2026 se desarrollará entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril, aunque en algunas comunidades se extenderá hasta el lunes 6. Este periodo representa el primer gran puente festivo desde Navidad. El calendario litúrgico queda distribuido de la siguiente manera: En términos generales, las vacaciones abarcan desde Lunes Santo hasta Domingo de Resurrección, aunque pueden extenderse hasta el lunes en función del territorio. Esta variación refuerza el carácter desigual de la Semana Santa 2026. Además, en algunos calendarios escolares, el descanso puede comenzar incluso antes, lo que amplía el impacto económico y turístico del periodo. El reparto de festivos en la Semana Santa 2026 no será homogéneo. El Viernes Santo es el único día garantizado como festivo nacional en todo el país. En cambio, el Jueves Santo (2 de abril) será día no laborable en la mayor parte del territorio, pero no en todas las comunidades. En regiones como Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco, La Rioja o Baleares, este día se ha sustituido por el Lunes de Pascua (6 de abril). Por el contrario, comunidades como Andalucía, Castilla y León o Asturias mantienen el festivo el jueves y no prolongan el descanso al lunes. Estas decisiones responden a la organización autonómica del calendario laboral. Cada año, el calendario oficial distingue entre festivos nacionales, autonómicos y locales, con un máximo de 14 días festivos por región. Este esquema explica por qué la Semana Santa 2026 tendrá diferencias según el lugar. El movimiento de la Semana Santa no es arbitrario. Su origen se remonta al año 325, durante el Concilio de Nicea, donde se estableció que el Domingo de Pascua debía celebrarse el primer domingo después de la luna llena posterior al equinoccio de primavera. Este criterio astronómico explica por qué las fechas cambian cada año. La festividad puede celebrarse entre el 22 de marzo y el 25 de abril, dependiendo del ciclo lunar. La influencia de la luna llena marca el inicio de la Semana Santa 2026, consolidando una tradición que combina religión, astronomía e historia. Esta conexión convierte a la festividad en un fenómeno cultural y científico a la vez. Además de su valor religioso, este sistema ha condicionado durante siglos la organización social, educativa y económica en España. La Semana Santa 2026 volverá a movilizar a millones de personas en todo el país. Como referencia, en 2019 se superaron los 15 millones de desplazamientos por carretera. Este volumen de movimiento responde tanto a los festivos laborales como al cierre de centros educativos. Las familias aprovechan estos días para viajar, lo que impulsa el turismo interno. El comportamiento del clima también será clave. Si las condiciones son favorables, aumentan las escapadas a la costa, el turismo rural y la actividad en destinos de nieve. La combinación de calendario, clima y descanso convierte a la Semana Santa 2026 en uno de los momentos más importantes del año para el sector turístico. Las vacaciones escolares durante la Semana Santa 2026 dependerán de cada comunidad autónoma. En general, abarcan desde el fin de semana previo al Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, con posibles extensiones hasta el lunes 6 de abril. En cuanto al tiempo, la previsión aún es incierta. La transición entre marzo y abril suele presentar gran variabilidad climática, con posibles lluvias en el sur y centro peninsular. En la mitad norte, las condiciones suelen ser más estables, mientras que en Canarias predomina la estabilidad, aunque con presencia ocasional de nubosidad alta. La evolución de los modelos será determinante en los días previos.