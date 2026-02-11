En España, una reciente resolución judicial ha confirmado algo que muchos no esperaban escuchar: la falta de higiene personal continuada, como no ducharse antes de ir al trabajo, puede justificar un despido disciplinario si altera seriamente el ambiente laboral. Este caso ha llamado la atención tanto de empleados como de empresas por lo inusual de la situación y las implicaciones que puede tener para el día a día en las oficinas y centros de trabajo. La sentencia no se basa en una regla específica sobre higiene, sino en la interpretación del Estatuto de los Trabajadores y en cómo ciertos comportamientos pueden perjudicar la convivencia y el normal desarrollo de las actividades dentro de una empresa. El fallo ya se está comentando en círculos jurídicos y en redes por lo emblemático del caso y las posibles consecuencias para trabajadores y empleadores. La clave de esta decisión reside en la aplicación del artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, que contempla el despido disciplinario por incumplimiento grave y culpable de las obligaciones laborales. Según la resolución, la conducta del empleado no se evaluó en términos de su vida privada, sino por el impacto que tuvo en sus compañeros y en el entorno de trabajo. El tribunal consideró que la reiterada ausencia de higiene personal generó un ambiente laboral insostenible, con quejas continuas de colegas y un deterioro claro de la convivencia. Los jueces subrayaron que no se trata de sancionar decisiones íntimas, sino de responder ante un comportamiento que repercute negativamente en la interacción diaria entre profesionales y en el buen funcionamiento de la empresa. Esta línea de razonamiento es la que ha validado el despido disciplinario como una medida proporcionada y ajustada a derecho. No basta con un único episodio aislado para justificar un despido por falta de higiene. La jurisprudencia establece una serie de requisitos que deben concurrir para que la medida sea considerada legal y procedente. Primero, la conducta debe ser persistente en el tiempo y no un hecho puntual. La empresa tiene que documentar quejas, molestias y un efecto negativo constante sobre el clima laboral. En segundo lugar, es imprescindible que el trabajador haya recibido advertencias previas y la oportunidad de corregir su conducta antes de aplicar medidas drásticas. Además, debe acreditarse que la falta de higiene afecta de manera real y evidente a la dinámica interna, a la convivencia con compañeros o incluso a la imagen que proyecta la compañía ante clientes y proveedores. Solo cuando estos elementos están presentes de forma conjunta puede prosperar un despido disciplinario sustentado en esta causa. Este fallo tiene implicaciones claras tanto para personas que trabajan en equipo como para departamentos de recursos humanos. Por un lado, envía una señal a los trabajadores de que ciertos estándares mínimos de comportamiento y convivencia pueden ser exigidos legalmente si su incumplimiento afecta al rendimiento colectivo. Para las empresas, la resolución confirma que pueden tomar medidas disciplinarias incluso por causas que podrían parecer anecdóticas, siempre que estén avaladas por pruebas, advertencias previas y una afectación demostrable del clima laboral. Expertos en derecho laboral advierten que casos como este no son la norma, pero sí establecen un precedente relevante: la higiene personal puede entrar en el ámbito de las obligaciones laborales cuando afecta a la productividad, las relaciones entre compañeros o la percepción de la empresa ante terceros. En definitiva, esta decisión reforzar la idea de que cumplir con las normas básicas de convivencia en el trabajo no es solo una cuestión de buena educación, sino una parte esencial de las obligaciones que asume un empleado al integrarse en un equipo profesional bajo el paraguas del Estatuto de los Trabajadores.