Conducir no es solo una rutina diaria. También implica cumplir con una serie de requisitos que se vuelven más estrictos con el paso del tiempo. La pregunta sobre cuándo deja de ser posible conducir aparece cada vez con más frecuencia, especialmente entre quienes se acercan a la jubilación. En este contexto, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha reforzado los controles y ha ajustado los criterios de renovación del carnet. Aunque no existe un anuncio formal sobre una edad concreta, sí hay cambios relevantes que afectan a los conductores a medida que envejecen. Uno de los principales cambios se produce a partir de los 65 años, cuando el sistema de renovación del carnet se vuelve más exigente. A partir de esa edad, los conductores deben renovar su permiso con mayor frecuencia. En el caso del permiso tipo B, el plazo de renovación pasa de cada 10 años a cada 5 años. Este ajuste permite a las autoridades realizar un seguimiento más cercano del estado físico y mental de los conductores. El objetivo es reforzar la seguridad vial en un contexto de envejecimiento de la población. Según datos oficiales, determinados riesgos aumentan con la edad, lo que lleva a establecer controles más frecuentes sin modificar de forma automática el acceso a la conducción. El punto central del sistema es el reconocimiento médico obligatorio, que todos los conductores deben superar para renovar su permiso. Este examen determina si una persona puede seguir conduciendo en condiciones seguras. Durante la evaluación se analizan aspectos clave como la visión, los reflejos, la coordinación y las capacidades cognitivas. Estos factores permiten establecer si el conductor mantiene las habilidades necesarias para circular. En función de los resultados, la DGT puede tomar distintas decisiones. En algunos casos, se reduce el tiempo de vigencia del carnet; en otros, se imponen condiciones específicas, como el uso obligatorio de gafas o restricciones en determinados horarios. Este enfoque busca adaptar la conducción a cada situación particular. A pesar de los cambios en los controles, la normativa española no fija una edad concreta a partir de la cual se retire el permiso de conducir. El criterio clave no es la edad, sino la capacidad real de la persona para conducir con seguridad. La retirada del carnet se produce únicamente cuando el conductor no supera el reconocimiento médico o presenta condiciones que comprometen la seguridad, como problemas graves de visión o deterioro cognitivo. Este sistema permite mantener el equilibrio entre la autonomía personal y la seguridad en carretera, ya que cada caso se evalúa de forma individual. En la práctica, esto significa que una persona puede seguir conduciendo mientras cumpla con los requisitos establecidos, independientemente de su edad.