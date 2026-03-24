Cuando una persona fallece sin haber otorgado testamento, la distribución de su patrimonio no queda al azar ni a la decisión de los familiares. En España, el reparto se rige por las normas de la sucesión intestada previstas en el Código Civil, que establecen un orden sucesorio obligatorio. Este sistema determina quiénes son los herederos legales y cómo deben repartirse los bienes, evitando vacíos jurídicos y reduciendo conflictos. Las reglas están en los artículos 912 y siguientes del Código Civil. En ausencia de testamento, la ley establece que la herencia corresponde en primer lugar a los descendientes del fallecido, es decir, hijos y, en su caso, nietos (art. 930 del Código Civil). Si no existen descendientes, la herencia pasa a los ascendientes: padres y, en su defecto, abuelos. El reparto se efectúa conforme a los artículos 935 a 940 del Código Civil, que fijan el orden y proporción correspondiente. El reparto se realiza por partes iguales entre los hijos. Si alguno ha fallecido antes que el causante, sus descendientes heredan su parte por el llamado derecho de representación, figura regulada en los artículos 924 y 933 del Código Civil. El cónyuge viudo conserva derechos sucesorios específicos, incluso en presencia de otros herederos. En el caso de que existan hijos, no adquiere la propiedad de la herencia, pero sí el usufructo del tercio de mejora, de acuerdo con el artículo 834 del Código Civil. Este derecho le otorga la posibilidad de usar y disfrutar de una parte del patrimonio, aunque no sea el propietario pleno. En ausencia de descendientes o ascendientes, el cónyuge tiene derecho a heredar la totalidad de la herencia (arts. 944 y siguientes del Código Civil). Si no hay cónyuge, la sucesión se destina a hermanos y sobrinos del fallecido. La legislación extiende el orden hasta los colaterales de cuarto grado. En caso de que no existan parientes con derecho a heredar, la herencia se asigna al Estado, conforme al artículo 956 del Código Civil. El derecho de representación asegura que los nietos asuman la posición del hijo fallecido en el orden sucesorio, previniendo que la herencia se transfiera a ramas colaterales en presencia de descendientes directos. Cuando concurren hijos y cónyuge, los hijos reciben la herencia en partes iguales, mientras que el cónyuge mantiene el usufructo del tercio de mejora, conforme a los artículos 834 y 837 del Código Civil. Este usufructo otorga el derecho de uso y disfrute, sin conferir la propiedad. Hasta que se efectúe la partición de la herencia, los bienes pueden permanecer en estado de copropiedad entre los herederos, lo que requiere que su administración se realice de manera conjunta, según los artículos 392 y 1051 del Código Civil.