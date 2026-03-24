La tramitación de la ciudadanía española bajo la Ley de Memoria Democrática incorporó un elemento clave que hoy resulta determinante para miles de solicitantes: el IDU. Este identificador único no solo ordena los expedientes, sino que también define cuándo una persona puede acceder al sistema para obtener turno en el consulado. Con más de 645.000 IDUs registrados y casi 200.000 expedientes ya presentados, el proceso avanza por etapas. Las habilitaciones se realizan de forma escalonada, lo que obliga a los interesados a seguir de cerca su número asignado para no perder la oportunidad de continuar el trámite. El IDU se convirtió, en este contexto, en la llave de acceso a todo el sistema. Sin este código activo en el momento indicado, el proceso puede quedar paralizado o incluso darse por desistido. El Identificador Único (IDU) es el número que asigna el consulado a cada solicitante al iniciar el trámite bajo la Ley de Memoria Democrática. Este código permite organizar los expedientes y, sobre todo, habilita el acceso al sistema digital para solicitar una cita presencial. Cada IDU está vinculado a una fecha de registro y se agrupa en rangos que se habilitan progresivamente. Por ejemplo, durante marzo de 2026 se prevé la activación de los IDUs comprendidos entre NW-2024-047815 y NW-2024-055879, correspondientes a solicitudes registradas hasta el 31 de marzo de 2024. El sistema no depende exclusivamente de notificaciones por correo electrónico. Las autoridades consulares advierten que cada solicitante debe verificar manualmente si su IDU fue habilitado. La falta de consulta puede derivar en la pérdida del turno sin posibilidad de recuperación. El escenario más crítico se presenta cuando el solicitante no utiliza su IDU dentro del plazo establecido. Si no se elige una cita a tiempo o no se asiste a la misma, el sistema inhabilita automáticamente el identificador. En ese caso, el trámite se considera desistido. Esto implica que no se podrá solicitar un nuevo turno ni reactivar el expediente con el mismo IDU, lo que deja al interesado fuera del proceso vigente. Por este motivo, las autoridades recomiendan revisar periódicamente el estado del trámite, controlar la casilla de correo, incluida la carpeta de spam, y seguir las actualizaciones oficiales. En un sistema con alta demanda y cupos limitados, cada número cuenta, y perderlo puede significar empezar de cero.