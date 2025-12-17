Cambia la jubilación en España: el nuevo requisito para cobrar el 100% de la pensión. Fuente: Unplush.

La esperanza de vida va en aumento, pero los nacimientos se mantienen estancados o decrecen, no solo en España sino en el mundo. Esto genera incertidumbre en las personas activas del mercado laboral y próximas a jubilarse, que se preguntan cuándo acceden a la jubilación.

En España, la edad de jubilación no es la misma para todos los trabajadores, aunque los requisitos para cobrar el 100% de la pensión suelen ser los mismos. Sin embargo, Moncloa cambiará algunos de ellos con vistas a la esperanza de vida actual.

En 2026 en España, quienes hayan cotizado 38 años y 3 meses o más podrán jubilarse al cumplir 65 años. Quienes no alcancen ese mínimo de cotización deberán esperar hasta 66 años y 10 meses para acceder a la jubilación ordinaria.

Pero la Seguridad Social avisó que esto será hasta el año 2027, cuando la edad de jubilación alcanzará su tope definitivo: 65 años para quienes tengan 38 años y 6 meses o más cotizados, y 67 años para quienes no lleguen a esa cifra.

La edad de jubilación cambia para siempre en 2026

El tiempo mínimo que será necesario que cotice un trabajador para acceder a una pensión de jubilación será de 15 años según la Seguridad Social. Sin embargo, los trabajadores sólo tendrán derecho a cobrar un 50% de su base reguladora.

Para 2026, los trabajadores que quieran jubilarse a los 65 años deberán haber cotizado a la Seguridad Social un total de 38 años y tres meses. Aquellos que no alcancen este período de cotización deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses para acceder a la jubilación. De esta forma, el incremento progresivo continuará hasta 2027, cuando será necesario haber cotizado al menos 38 años y seis meses para jubilarse a los 65 años, o esperar hasta los 67 años si no se alcanza esa cifra.

Cambia la jubilación para siempre y esto es lo que debes tener en cuenta para jubilarte

Madres y padres que interrumpieron su vida laboral para cuidar de sus hijos podrán beneficiarse de mejoras en el cálculo de la pensión. A partir de 2026, las mujeres pueden rellenar hasta 60 meses de lagunas al 100% y otros 24 meses al 80% , compensando el impacto de la maternidad en las cotizaciones. Los padres también pueden acceder a estos beneficios si acreditan que su carrera se vio afectada por el nacimiento o adopción de hijos.

Los padres también pueden acceder a estos beneficios si acreditan que su carrera se vio afectada por el nacimiento o adopción de hijos. Los trabajadores que realicen trabajos de especial peligrosidad o penosidad podrán jubilarse antes de la edad ordinaria mediante coeficientes reductores específicos para profesiones tóxicas, peligrosas o insalubres.

Quienes no reúnan 38 años y 3 meses de cotización deberán jubilarse a los 66 años y 10 meses en 2026, pero se aplicará un coeficiente reductor a la cuantía de la pensión si no alcanzan los años mínimos de cotización para el 100% de la base reguladora.

Se permite la jubilación anticipada voluntaria a partir de los 63 años con coeficiente reductor, siempre que se acredite un mínimo de cotización de 35 años y se hayan cotizado 38 años y 3 meses o más. Para quienes no alcancen esta cifra, la edad mínima será de 64 años y 10 meses.

La jubilación anticipada involuntaria (por causas no imputables al trabajador) permite el retiro hasta cuatro años antes de la edad ordinaria. En 2026, esto significa a partir de los 61 años (con 38 años y 3 meses o más cotizados) o a los 62 años y 10 meses (con menos cotización), acreditando un mínimo de 33 años cotizados.

Se mantiene la jubilación parcial a los 61 años, con cotización íntegra tanto para el trabajador relevista como para el relevado.

Se eliminó el supuesto de jubilación especial a los 64 años con la reforma de 2011.

con la reforma de 2011. Se incrementan los incentivos para que los trabajadores prolonguen voluntariamente su vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación.