La esperanza de vida va en aumento, pero los nacimientos se mantienen estancados o decrecen, no solo en España sino en el mundo. Esto genera incertidumbre en las personas activas del mercado laboral y próximas a jubilarse, que se preguntan cuándo acceden a la jubilación.
En España, la edad de jubilación no es la misma para todos los trabajadores, aunque los requisitos para cobrar el 100% de la pensión suelen ser los mismos. Sin embargo, Moncloa cambiará algunos de ellos con vistas a la esperanza de vida actual.
En 2026 en España, quienes hayan cotizado 38 años y 3 meses o más podrán jubilarse al cumplir 65 años. Quienes no alcancen ese mínimo de cotización deberán esperar hasta 66 años y 10 meses para acceder a la jubilación ordinaria.
Pero la Seguridad Social avisó que esto será hasta el año 2027, cuando la edad de jubilación alcanzará su tope definitivo: 65 años para quienes tengan 38 años y 6 meses o más cotizados, y 67 años para quienes no lleguen a esa cifra.
La edad de jubilación cambia para siempre en 2026
El tiempo mínimo que será necesario que cotice un trabajador para acceder a una pensión de jubilación será de 15 años según la Seguridad Social. Sin embargo, los trabajadores sólo tendrán derecho a cobrar un 50% de su base reguladora.
Para 2026, los trabajadores que quieran jubilarse a los 65 años deberán haber cotizado a la Seguridad Social un total de 38 años y tres meses. Aquellos que no alcancen este período de cotización deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses para acceder a la jubilación. De esta forma, el incremento progresivo continuará hasta 2027, cuando será necesario haber cotizado al menos 38 años y seis meses para jubilarse a los 65 años, o esperar hasta los 67 años si no se alcanza esa cifra.
Cambia la jubilación para siempre y esto es lo que debes tener en cuenta para jubilarte
- Madres y padres que interrumpieron su vida laboral para cuidar de sus hijos podrán beneficiarse de mejoras en el cálculo de la pensión. A partir de 2026, las mujeres pueden rellenar hasta 60 meses de lagunas al 100% y otros 24 meses al 80%, compensando el impacto de la maternidad en las cotizaciones. Los padres también pueden acceder a estos beneficios si acreditan que su carrera se vio afectada por el nacimiento o adopción de hijos.
- Los trabajadores que realicen trabajos de especial peligrosidad o penosidad podrán jubilarse antes de la edad ordinaria mediante coeficientes reductores específicos para profesiones tóxicas, peligrosas o insalubres.
- Quienes no reúnan 38 años y 3 meses de cotización deberán jubilarse a los 66 años y 10 meses en 2026, pero se aplicará un coeficiente reductor a la cuantía de la pensión si no alcanzan los años mínimos de cotización para el 100% de la base reguladora.
- Se permite la jubilación anticipada voluntaria a partir de los 63 años con coeficiente reductor, siempre que se acredite un mínimo de cotización de 35 años y se hayan cotizado 38 años y 3 meses o más. Para quienes no alcancen esta cifra, la edad mínima será de 64 años y 10 meses.
- La jubilación anticipada involuntaria (por causas no imputables al trabajador) permite el retiro hasta cuatro años antes de la edad ordinaria. En 2026, esto significa a partir de los 61 años (con 38 años y 3 meses o más cotizados) o a los 62 años y 10 meses (con menos cotización), acreditando un mínimo de 33 años cotizados.
- Se mantiene la jubilación parcial a los 61 años, con cotización íntegra tanto para el trabajador relevista como para el relevado.
- Se eliminó el supuesto de jubilación especial a los 64 años con la reforma de 2011.
- Se incrementan los incentivos para que los trabajadores prolonguen voluntariamente su vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación.