En España, el Gobierno establece 14 días de fiesta en todo el territorio, de los cuales 12 son feriados de carácter nacional y dos son designados por las comunidades autónomas. Sin embargo, existen otras festividades en el calendario en los que se recuerdan acontecimientos importantes.

En el transcurso del lunes, 26 de enero de 2026 , la población de España celebra la

Día Internacional de la Energía Limpia, considerado día no festivo, para mantener viva la memoria histórica del país.

Día Internacional de la Energía Limpia (foto: Pixabay).

¿Qué se celebra el lunes 26 de enero?

El Día Internacional de la Energía Limpia se celebra el 26 de enero para conmemorar la fundación de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) en 2009. Esta fecha tiene como objetivo acelerar la transición hacia energías renovables a nivel global, promoviendo un cambio necesario en la forma en que producimos y consumimos energía. La celebración busca crear conciencia sobre la importancia de adoptar fuentes de energía más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.

El Director General de IRENA, Francesco La Camera, ha expresado su apoyo a la creación de este día, destacando la colaboración de la ONU y sus Estados miembros en la promoción de la energía limpia. Esta iniciativa resalta la necesidad de que el mundo avance hacia sistemas energéticos más modernos y asequibles, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. La energía limpia es fundamental para lograr un futuro más sostenible y equitativo.

Las energías limpias, como la solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica y de biomasa, son fuentes inagotables que no generan emisiones contaminantes. Al fomentar su uso, se busca reducir el impacto ambiental y mitigar el cambio climático. Celebrar el Día Internacional de la Energía Limpia es un paso importante hacia un sistema energético más sostenible, que no solo beneficia al medio ambiente, sino que también promueve la salud y el bienestar de las comunidades en todo el mundo.

¿Por qué se celebra esta festividad en España?

¿Cómo celebrar el Día Internacional de la Energía Limpia?

Para celebrar el Día Internacional de la Energía Limpia el 26 de enero, se pueden organizar eventos educativos que informen a la comunidad sobre la importancia de las energías renovables. Talleres, charlas y exposiciones pueden ayudar a concienciar sobre cómo estas fuentes de energía contribuyen a un futuro más sostenible y a la reducción del impacto ambiental.

Además, se pueden realizar actividades prácticas como la instalación de paneles solares en espacios comunitarios o la promoción de iniciativas de reciclaje y uso de energías limpias en hogares. Fomentar el uso de bicicletas y transporte público también puede ser una forma efectiva de celebrar esta festividad, promoviendo un estilo de vida más ecológico.