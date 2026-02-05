La borrasca Leonardo atraviesa España este miércoles 4 de febrero y alcanzará su fase más crítica este jueves 5, obligando a extremar precauciones. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) alerta roja en zonas de Andalucía por lluvias torrenciales excepcionales, además de avisos naranjas y amarillos en otras provincias del país por precipitaciones intensas, viento fuerte y temporal marítimo. El episodio está asociado a esta borrasca atlántica extensa que permanecerá al noroeste peninsular hasta el fin de semana. Según la previsión oficial de AEMET, la borrasca Leonardo dejará precipitaciones persistentes en amplias zonas de España, especialmente en el oeste, sur peninsular y Andalucía. También afectará al Mediterráneo, Baleares y zonas montañosas del interior con nevadas en cotas de 800-1000 metros. El riesgo aumenta por ráfagas de viento de hasta 100 km/h, temporal marítimo con olas de 4-5 metros y posible granizo en Galicia. La borrasca Leonardo concentrará este jueves 5 de febrero las lluvias torrenciales en Andalucía, donde la AEMET mantiene alerta roja por acumulaciones excepcionales que pueden superar los 300 l/m² en algunas zonas. El oeste, centro y sur peninsular recibirán precipitaciones abundantes durante toda la jornada. Las fachadas atlánticas y litoral cantábrico también registrarán chubascos frecuentes. En el Mediterráneo, los frentes atlánticos cruzarán la península de oeste a este dejando precipitaciones moderadas. En Baleares, especialmente en Palma de Mallorca, se esperan lluvias moderadas por la tarde con vientos del suroeste superiores a 30 km/h. En Galicia no se descarta tormenta con granizo. La nieve aparecerá en sistemas montañosos del norte y del centro peninsular. La cota de nieve se situará de madrugada entre 800 y 1000 metros en la mitad norte, lo que permitirá nevadas copiosas en zonas de Castilla y León, sierra de Madrid y Pirineos, pudiendo complicar la circulación en carreteras de montaña antes de que la cota ascienda rápidamente durante el día. La AEMET mantiene alerta roja (peligro extraordinario) en zonas de Andalucía por lluvias torrenciales excepcionales este jueves 5 de febrero. Ceuta permanece en alerta naranja con rachas de viento de hasta 100 km/h y temporal marítimo con olas de 4-5 metros. Además, ocho comunidades y Melilla están bajo aviso amarillo por fenómenos diversos. Baleares registrará lluvias moderadas, especialmente en Palma de Mallorca durante la segunda mitad del día, con vientos fuertes del suroeste. Madrid verá lluvias intensas entre las 08:00 y 10:00, con picos de hasta 3,2 mm/h, acompañadas de vientos del suroeste de hasta 80 km/h en ráfagas. Las zonas de montaña concentran el mayor riesgo. Las heladas serán moderadas y, en algunos puntos, fuertes. La combinación de nieve y viento complica la circulación. La borrasca Leonardo afecta de forma desigual al territorio este jueves 5 de febrero. Este es el resumen del tiempo por comunidades, según la AEMET y los modelos actualizados: La AEMET recomienda seguir los avisos oficiales y extremar la precaución, especialmente en Andalucía donde el suelo ya saturado de humedad aumenta el riesgo de inundaciones repentinas. En Ceuta y algunas zonas de Andalucía, los centros educativos permanecerán cerrados este jueves por seguridad. La borrasca Leonardo permanecerá activa hasta el fin de semana, aunque se prevé que el nivel de avisos baje gradualmente de rojo a naranja a partir del viernes.