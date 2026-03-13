El Estrecho de Ormuz se ha convertido en escenario principal en el conflicto que se vive en Oriente Medio, después de que Estados Unidos haya acusado a Irán de sembrarlo de minas. Occidente teme un posible bloqueo del paso y analiza alternativas para garantizar la libre navegación en una de las rutas marítimas más sensibles del planeta. En ese escenario, los cazaminas aparecen como una de las herramientas militares más importantes para mantener abiertos los corredores marítimos. Estos buques están diseñados específicamente para detectar y neutralizar minas navales que pueden bloquear rutas comerciales o militares. Entre los que podrían participar en misiones de este tipo figuran los seis cazaminas de la Armada española. Se trata de los buques de la clase Segura, incorporados progresivamente al servicio entre 1999 y 2005 y especializados en la detección y neutralización de artefactos explosivos en el mar. Los seis cazaminas de la Armada; Segura, Sella, Tambre, Turia, Duero y Tajo; reciben su nombre de ríos españoles y fueron diseñados con características específicas para operar en entornos con minas marinas. Uno de los elementos más importantes de estos cazaminas es su casco construido con materiales no magnéticos. La estructura tiene una base de fibra de vidrio y otros revestimientos que refuerzan su integridad y reducen el riesgo de activar minas sensibles al metal. Los motores también están desarrollados para generar el menor ruido posible. Esta característica permite a los cazaminas operar en zonas minadas sin activar dispositivos explosivos que reaccionan a vibraciones o señales acústicas. Entre los sistemas de detección destaca el sensor AN/SQQ-32, que permite explorar el fondo marino con gran precisión. Gracias a estos sistemas, los cazaminas pueden localizar artefactos explosivos y analizar el terreno submarino antes de intervenir. Con el paso del tiempo se han incorporado nuevos métodos para neutralizar minas navales. Uno de los sistemas más relevantes es el submarino no tripulado Pluto Plus, equipado con cámaras y cargas explosivas que permiten detonar los artefactos desde la distancia. Además de los sistemas robóticos, los cazaminas cuentan con equipos de submarinistas especializados en desactivación de explosivos. Estos profesionales pueden intervenir directamente cuando es necesario manipular o neutralizar minas en el fondo marino. La dotación de estos buques ronda los cuarenta efectivos, entre tripulación técnica y especialistas en operaciones submarinas. Su misión principal es garantizar que las rutas marítimas se mantengan seguras y libres de artefactos explosivos. La Armada distingue claramente las funciones de estos buques según el contexto operativo. En “tiempos de paz”, los cazaminas realizan tareas de exploración de rutas marítimas y canales de acceso a puertos. También se encargan de guiar “unidades de alto valor” y colaborar en el control del tráfico marítimo para asegurar que los barcos puedan navegar sin riesgos en zonas sensibles. En “tiempos de guerra”, su misión cambia hacia operaciones defensivas de limpieza de minas y la creación de canales seguros para que otras unidades navales puedan desplazarse sin peligro. España ha desplegado de forma habitual sus cazaminas en operaciones de la OTAN. Estas misiones buscan garantizar la navegación en zonas estratégicas como el Mediterráneo, el Mar Báltico o el Mar del Norte. La actividad de estos buques se ha intensificado dentro de la Alianza Atlántica tras la invasión de Rusia sobre Ucrania. En ese contexto, la seguridad de las rutas marítimas se ha convertido en una prioridad estratégica para los aliados. La ministra de Defensa, Margarita Robles, destacó recientemente el papel de estos buques en las misiones internacionales y recordó que “no nos podemos olvidar de Ucrania”. Mientras tanto, los seis cazaminas de la Armada española continúan participando en operaciones de presencia, vigilancia y disuasión tanto en territorio nacional como en aguas consideradas de interés estratégico.