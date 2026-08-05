Se acerca un diluvio histórico con 72 horas de tormentas, lluvias intensas y vientos de 70 km/h: las zonas afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó avisos amarillos por tormentas y altas temperaturas en distintos puntos de la Comunitat Valenciana. El organismo advirtió sobre la posibilidad de lluvias intensas, granizo, fuertes rachas de viento y máximas que alcanzarán los 38 °C, en una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica.

Las alertas afectan especialmente a las provincias de Castellón, Valencia y Alicante. Mientras el interior norte de Castellón permanece bajo aviso por tormentas, varias comarcas de Valencia y Alicante registrarán temperaturas muy elevadas durante las horas centrales del día.

¿Qué zonas estarán afectadas por las tormentas y el calor?

La AEMET activó el aviso amarillo por calor entre las 13:00 y las 20:59 horas en el interior sur de Valencia y el litoral sur de Alicante, donde las temperaturas podrían alcanzar los 38 °C.

Además, el interior norte de Valencia registrará máximas de hasta 37 °C, mientras que el litoral norte y sur de la provincia rondará los 36 °C.

Se viene el diluvio del año con lluvias fuertes por más de 24 horas y caída de granizo: cuáles son las zonas afectadas ChatGPT + Canva

En paralelo, el interior norte de Castellón permanecerá bajo aviso amarillo por tormentas desde las 14:00 hasta las 21:59 horas. En esa zona se esperan precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, acompañadas por posibles granizadas y fuertes rachas de viento.

La situación también mantiene un riesgo muy elevado de incendios forestales. El nivel de preemergencia es extremo en casi toda la Comunitat Valenciana, salvo en el interior norte y el litoral de Castellón y Valencia, donde el riesgo continúa siendo alto debido a la posibilidad de tormentas secas.

¿Cómo evolucionará el tiempo durante el resto de la semana?

Las previsiones meteorológicas apuntan a una semana marcada por la inestabilidad. La llegada de varias vaguadas favorecerá la formación de tormentas que podrían repetirse durante varios días consecutivos.

Castellón concentrará el mayor riesgo al inicio de la semana, con posibilidad de lluvias intensas, granizo y viento fuerte. Posteriormente, la inestabilidad se extenderá al resto de la Comunitat Valenciana y entre el miércoles y el viernes podrían registrarse nuevos episodios tormentosos, especialmente en las zonas del interior.

EFE

Los modelos meteorológicos también contemplan la llegada de una nueva vaguada durante el fin de semana, lo que volvería a aumentar el riesgo de chubascos intensos y granizadas en diferentes puntos del territorio valenciano.

Este cambio de tiempo favorecerá un descenso gradual de las temperaturas, aunque el ambiente seguirá siendo caluroso en buena parte de la Comunitat Valenciana.