La Dirección General de Tránsito de España (DGT) ha alertado este domingo, 2 de noviembre de 2025 cuáles son las autopistas y autovías que presentan bloqueos o están cortadas por el estado del clima u obras.

Con el fin de eludir dificultades en el camino y llegar a tiempo a tu destino, infórmate sobre las zonas donde no se permite desplazarse con el vehículo y la razón del cierre.

Las carreteras, autopistas y autovías de España con demoras

Para informar a los conductores, la DGT señaló en su página oficial cuáles son las zonas que presentan demoras o en las que no se podrá circular este domingo:

Zona Carretera Tramo afectado Nivel del servicio Sevilla, 0 SE-3102 KM 0.0 al 2.0 ROJO, por inundación València/Valencia, 0 CV-395 KM 17.0 al 27.0 NEGRO, por inundación València/Valencia, 0 CV-429 KM 16.0 al 28.0 NEGRO, por inundación València/Valencia, 0 CV-473 KM 0.5 al 2.65 NEGRO, por inundación

¿Cuáles son los niveles de dificultad por nieve o hielo de la DGT?

Para asesorar a los usuarios sobre el estado de las carreteras, la DGT determina cuatro niveles de dificultad para que circulen los conductores sustentado en colores: verde, amarillo, rojo y negro.

Nivel verde, comienza a nevar: la DGT limita a un máximo de 100 kilómetros por hora (km/h) en autopistas y autovías, 80 km/h en otras zonas y prohíbe a los camiones adelantarse, restringiéndolos al carril derecho. Además, recomienda esquivar puertos de montaña, maximizar la cautela y estar atentos al pronóstico del tiempo.

Nivel amarillo, poco cubierto: restringe la circulación de camiones y vehículos articulados, restrinje la velocidad de coches de turismos y autobuses a 60 km/h, impide maniobras bruscas y reduce aún más la velocidad en curvas.

Nivel rojo, carretera cubierta: las autoridades excluyen la circulación de camiones, autobuses y transportes articulados, exigen a usar de cadenas o neumáticos de invierno, con una velocidad máxima de 30 km/h y aconseja no avanzar a autos aparcados sin plena seguridad de poder continuar.

Nivel negro, mucho espesor: prohíbe la circulación de vehículos. Además, aconseja detenerse junto al arcén para no bloquear a los quitanieves, no abandonar el vehículo salvo que haya un lugar seguro cercano y usar la calefacción del motor para mantener la temperatura.

La recomendación de la DGT a los conductores de vehículos

La DGT señaló que la mayoría de incidentes con niebla ocurren por errores de los conductores, como frenazos innecesarios, paradas inseguras en el arcén o falta de distancia de seguridad. Recomienda ajustar la separación según la visibilidad, evitar luces largas y mantenerse dentro del carril guiándose por las marcas viales.

En emergencias, detenerse solo si es imprescindible y señalizar adecuadamente. También, usar el piloto trasero de niebla solo con visibilidad reducida, apagándolo al salir del área afectada. Prudencia y vehículo en buen estado son esenciales para garantizar la seguridad.