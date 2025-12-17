Fin de la licencia de conducción para los mayores de 65 años: ya no podrán renovar el carnet si no cumplen este requisito.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha estado discutiendo en España durante varios meses un cambio significativo en la renovación del carnet de conducir para los mayores de 65 años. Esta nueva medida, que ya es oficial, ha suscitado controversia entre los conductores de mayor edad.

Mejorar la seguridad vial es una prioridad y una de las formas más eficaces para lograrlo es mediante el control de quienes adquieren o renuevan su licencia de conducir. Aunque las capacidades del conductor, tanto físicas como mentales, son fundamentales, la edad puede llegar a ser un impedimento o, al menos, un obstáculo.

Ante esta problemática, la DGT ha reforzado los distintos mecanismos de mantenimiento y renovación de la licencia de conducir con nuevas exigencias que perjudicarán a ciertos grupos de conductores. Las autoridades han decidido endurecer los controles y aplicar nuevas políticas que apuestan a las restricciones en las licencias y exámenes médicos más rigurosos.

Los cambios y exigencias para todas las renovaciones en los carnets de conducir. (Fuente: archivo) Shutterstock

La DGT presenta cambios importantes en la renovación del carnet para mayores de 65 años

En febrero de 2022, la DGT estableció que las personas mayores de 65 años deben renovar su carnet de conducir cada cinco años. Sin embargo, las autoridades han decidido acortar este periodo de renovación para los mayores de 70 años, quienes deberán realizarlo cada dos años.

La DGT ha actualizado las condiciones para obtener el documento y quienes no cumplan con las nuevas exigencias no podrán circular legalmente. El examen psicofísico se ha convertido en un requisito excluyente, que incluye las siguientes exigencias:

Revisión médica general: movilidad, destreza y detección de enfermedades que afecten la conducción.

Test visual: campimetría, encandilamiento y pruebas binoculares para evaluar la visión.

Evaluación auditiva: barrido tonal para confirmar la percepción de sonidos clave como sirenas o bocinas.

Examen psicológico: análisis de atención, coordinación y personalidad mediante pruebas como el Test de Bender.

La edad ya no será el único factor a considerar para determinar cuándo un jubilado debe renovar su carnet; ahora también se aumentará la frecuencia de las evaluaciones médicas. Las pruebas evaluarán la anticipación de velocidad, coordinación, visión y audición de los solicitantes para determinar su capacidad de conducir.

Adiós carnet de conducir para mayores de 65: ya no solo es la edad este es el nuevo obstáculo, según la DGT.

Requisitos para renovar el carnet de conducir después de los 65 años

Para actualizar el permiso de conducir, las personas mayores de 65 deberán presentar cierta documentación obligatoria. Este requisito incluye:

Un formulario de solicitud.

Su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.

Una foto reciente.

Un informe de aptitud psicofísica para renovar su licencia.

A su vez los conductores mayores de 70 años deberán presentar informes médicos que certifiquen la ausencia de riesgos para la conducción y cumplir con ciertos estándares de seguridad.

En casos en donde el solicitante padezca de enfermedades crónicas o neurológicas degenerativas, la renovación del carnet puede ser más tediosa, ya que las pruebas médicas evaluarán posibles enfermedades, así como trastornos psiquiátricos y problemas de visión o motricidad.