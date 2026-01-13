Se despiden las ollas de cocina: este nuevo producto de Lidl prepara mermeladas y conservas caseras. (Fuente: Freepik).

La cadena Lidl vuelve a sorprender al público español con un electrodoméstico pensado para los amantes de la cocina tradicional. Se trata de una olla eléctrica para conservas, diseñada para preparar mermeladas, frutas y verduras de forma fácil y segura.

Con su gran capacidad y control digital, se convierte en una herramienta ideal para quienes disfrutan de hacer recetas artesanales en casa.

Además de su función principal para esterilizar y conservar alimentos, esta olla también puede calentar sopas, guisos y bebidas, manteniéndolos a la temperatura ideal.

Su diseño moderno, potencia y facilidad de uso la posicionan como uno de los lanzamientos más prácticos de la temporada.

¿Cómo funciona la olla eléctrica de Lidl?

El nuevo modelo de Silvercrest Kitchen Tools, marca exclusiva de Lidl, está pensado para facilitar la elaboración de conservas y comidas caseras con resultados profesionales.

Gracias a su pantalla digital y control electrónico, permite ajustar temperatura y tiempo con precisión, garantizando una cocción homogénea.

Además, su rejilla para envasar y capacidad de hasta 24 litros la hacen perfecta para quienes preparan grandes cantidades de alimentos o buscan conservar frutas y verduras de estación durante todo el año.

La olla eléctrica de Lidl permite elaborar mermeladas y conservas caseras. (Fuente: Lidl).

Características de la olla eléctrica

Funciones principales

Pantalla digital y control electrónico.

Temperatura ajustable de 30 a 100 °C.

Temporizador programable de 1 a 120 minutos.

Señal acústica al alcanzar la temperatura o finalizar la cocción.

Protección contra sobrecalentamiento.

Características físicas y técnicas

Potencia: 1800 W .

. Capacidad útil: 24 litros (hasta 14 frascos en dos niveles).

(hasta 14 frascos en dos niveles). Grifo integrado para dispensar bebidas.

Carcasa esmaltada con asas térmicas.

Enrollador de cable y pies antideslizantes.

Material: plástico y acero.

Medidas: 46,5 x 37 x 48 cm .

. Peso: 5,8 kg.

¿Cuál es el precio de la olla y cómo comprarla?

La olla eléctrica para conservas de Lidl se comercializa a un precio de 84,99 euros en España, una cifra competitiva si se compara con otros modelos similares del mercado. Por su capacidad, potencia y funciones, representa una excelente relación calidad-precio dentro del segmento de pequeños electrodomésticos de cocina.

Este producto solo puede comprarse online, ya que no está disponible en tiendas físicas. Los usuarios pueden adquirirlo fácilmente a través de la tienda online de Lidl, donde también encontrarán otros artículos de la línea Silvercrest.

Con esta novedad, Lidl consolida su apuesta por ofrecer tecnología práctica y asequible para el hogar, ideal para quienes buscan cocinar de forma más artesanal sin renunciar a la comodidad moderna.