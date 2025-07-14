Expertos explican por qué aparecen las bolsas debajo de los ojos y qué remedios caseros ayudan a reducir la hinchazón de forma segura.

Las bolsas debajo de los ojos son una preocupación estética frecuente. Pueden aparecer de forma puntual o convertirse en un rasgo persistente con el paso del tiempo. Aunque no suelen representar un problema de salud, sí generan incomodidad y afectan a la percepción del rostro.

Especialistas coinciden en que no existe una solución milagrosa ni definitiva, pero sí medidas caseras y cambios de hábitos que ayudan a reducir la hinchazón y mejorar el aspecto de la piel en esta zona tan sensible.

La hinchazón en el contorno de ojos puede estar relacionada con la retención de líquidos y la falta de descanso.

Por qué aparecen las bolsas debajo de los ojos

El truco casero más recomendado para reducir la hinchazón

cucharas frías

compresas frías

rodajas de pepino refrigeradas

Las bolsas bajo los ojos se producen, en la mayoría de los casos, poren el párpado inferior. Con el envejecimiento, los músculos y la piel pierden firmeza, lo que favorece su aparición.Otros factores habituales son la falta de sueño, el consumo excesivo de sal, las alergias, el llanto prolongado y la predisposición genética. También influyen el tabaquismo y la deshidratación, que deterioran la calidad de la piel y favorecen la inflamación en la zona ocular.Uno de los métodos más sencillos y respaldados por expertos es laen el contorno de los ojos. El frío ayuda ay a reducir la inflamación temporal.Puede realizarse con:Este tipo de compresas puede mejorar visiblemente la hinchazón, especialmente por la mañana.La recomendación es aplicarlas durante, siempre con cuidado y sin presionar en exceso la zona.