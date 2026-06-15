Adiós a la freidora de aire | Los expertos advierten de sus graves riesgos: podrían causar explosiones y quemaduras. (Fuente: Shutterstock).

La freidora de aire se ha convertido en uno de los electrodomésticos más utilizados en los hogares gracias a su practicidad y a la posibilidad de cocinar con menos aceite. Sin embargo, un uso incorrecto o la falta de mantenimiento pueden provocar incidentes graves que ponen en riesgo tanto a las personas como a la vivienda.

Ante esta situación, el divulgador de tecnología y trucos cotidianos Juan Alcalá compartió una serie de advertencias a través de su cuenta de Instagram. El experto explicó cuáles son los errores más frecuentes al utilizar una air fryer y qué hacer en caso de que el aparato se incendie.

Qué hacer si una freidora de aire se prende fuego

Juan Alcalá lanzó una advertencia clara para quienes tienen una freidora de aire en casa. Según explicó, si se observan llamas saliendo del electrodoméstico, “por nada del mundo la abras, y mucho menos le tires agua”.

De acuerdo con el especialista, una de las causas más habituales de incendio es la acumulación de grasa en la resistencia. Cuando esta grasa se enciende, el ventilador interno continúa introduciendo oxígeno y alimenta las llamas, haciendo que el fuego se propague con rapidez.

Además, alertó sobre el peligro de intentar apagar el incendio con agua. “El aceite puede explotar, y una bola de fuego salpicar tu cara y toda la cocina”, señaló. En estos casos, recomendó utilizar un extintor y, si es posible, cortar primero el suministro eléctrico de la vivienda.

Adiós a la freidora de aire | Los expertos advierten de sus graves riesgos: podrían causar explosiones y quemaduras. (Fuente: Shutterstock). Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué dicen los organismos de consumo sobre la seguridad de las freidoras de aire

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señala que las freidoras de aire son, en general, electrodomésticos seguros cuando se encuentran en buen estado y se utilizan siguiendo las instrucciones del fabricante. No obstante, recuerda que alcanzan temperaturas cercanas a los 200 grados y requieren las mismas precauciones que un horno o cualquier otro aparato de cocina.

La OCU señala que la popularidad de estos dispositivos se ha disparado en los últimos años. Solo en 2023 se vendieron más de 1,6 millones de freidoras de aire, lo que también ha incrementado la visibilidad de incidentes, retiradas de productos y advertencias relacionadas con su uso.

Adiós a la freidora de aire | Los expertos advierten de sus graves riesgos: podrían causar explosiones y quemaduras. IA/ Gemini

Los 7 errores que pueden provocar incendios o accidentes con una freidora de aire

Juan Alcalá enumeró una serie de prácticas que aumentan significativamente el riesgo de accidentes:

Conectarla a extensiones o adaptadores. La freidora consume entre 1400 y 2000 watts, una carga que muchas extensiones no soportan y que puede provocar sobrecalentamientos e incendios. Colocarla demasiado cerca de paredes o muebles. Recomiendan dejar entre 10 y 15 centímetros de espacio libre alrededor para permitir una correcta ventilación. No limpiar la grasa acumulada. La grasa que se acumula en la resistencia o en la bandeja es la principal causa de fuego en este tipo de electrodomésticos. Introducir papel aluminio o papel suelto. Estos materiales pueden bloquear el flujo de aire o desplazarse hasta la resistencia y prenderse fuego. Dejarla funcionando sin supervisión. Muchos incendios comienzan cuando las personas abandonan la cocina mientras el aparato sigue encendido. Ignorar el estado del cable de alimentación. Si el cable está caliente, doblado o presenta daños visibles, el especialista recomienda dejar de utilizar la freidora inmediatamente. Intentar apagar el fuego con agua. Este es el error más peligroso, ya que el aceite en llamas puede explotar y multiplicar el incendio.

Por qué la limpieza y el mantenimiento son fundamentales

El divulgador remarcó que una correcta limpieza del aparato es una de las medidas más eficaces para evitar accidentes. En ese sentido, recomendó retirar periódicamente la grasa acumulada tanto en la bandeja como en las zonas internas de la freidora.

Asimismo, aconsejó revisar regularmente el estado del cable de energía y asegurarse de que el electrodoméstico cuente con suficiente espacio para disipar el calor. “Esto puede salvar tu casa o una vida”, concluyó el experto al destacar la importancia de seguir estas recomendaciones de seguridad.