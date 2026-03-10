La celebración del Eid al-Fitr 2026, una de las fechas más importantes del calendario islámico, podría comenzar el viernes 20 de marzo, o el sábado 21, según el avistamiento de la luna creciente que marca el inicio del mes de Shawwal. En España, la Ciudad Autónoma de Ceuta reconoce esta festividad como día no laborable, lo que abrirá la puerta a un fin de semana largo de tres días. Este calendario permitirá a muchos residentes disfrutar de un puente que coincidirá con las celebraciones religiosas que ponen fin al Ramadán. La festividad suele extenderse durante tres jornadas en numerosos países musulmanes, con encuentros familiares, oraciones colectivas y actos de solidaridad. Ceuta es uno de los pocos territorios europeos donde el Eid al-Fitr forma parte del calendario oficial de festivos. La razón se encuentra en su composición social y cultural, ya que una parte significativa de su población profesa la religión musulmana. En este contexto, las autoridades locales incorporaron hace años esta celebración al calendario laboral con el objetivo de reconocer la diversidad religiosa de la ciudad. El día festivo coincide con el final del mes sagrado de Ramadán, período en el que millones de musulmanes practican el ayuno desde el amanecer hasta la puesta del sol. La confirmación definitiva del festivo depende, como ocurre cada año, de la observación de la luna creciente que anuncia el inicio del nuevo mes lunar. Por ese motivo, la fecha exacta puede variar entre el 20 y el 21 de marzo de 2026. El Eid al-Fitr comienza tradicionalmente con una oración especial al amanecer en mezquitas y espacios abiertos donde se congregan miles de fieles. Este momento marca simbólicamente el final del ayuno y el inicio de una jornada dedicada a la celebración y al encuentro comunitario. Durante el día, las familias se reúnen para compartir comidas especiales y visitar a familiares y amigos. También se realiza una práctica fundamental dentro del islam conocida como zakat al-fitr, una forma de caridad destinada a ayudar a quienes tienen menos recursos para que también puedan celebrar. En muchos países de Medio Oriente y del mundo musulmán, el Eid al-Fitr se extiende durante tres días completos de celebraciones. En lugares como Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, el calendario laboral suele adaptarse para generar fines de semana largos que permiten a la población participar plenamente de las festividades. En Ceuta, la coincidencia con el fin de semana de 2026 podría generar un puente similar de tres días.