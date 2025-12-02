¿A qué edad nunca más te van a dar el carnet de conducir, de acuerdo a la DGT?

A la hora de renovar el carnet de conducir, en la mayoría de los casos, el procedimiento sólo implica superar un reconocimiento médico.

Incluso no es necesario acudir a una oficina de la Dirección General de Tráfico (DGT), se puede ir a cualquier Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado. Allí se cobrará el mencionado reconocimiento, además de la tasa de tráfico para la renovación del permiso.

Sin embargo, la renovación del carnet cambia a partir de los 65 años , algo que preocupa a muchos conductores en España. Sin embargo, ¿existe alguna edad en la cual ya no se pueda renovar más el permiso de conducir?

Qué sucede con el carnet de conducir pasados los 65 años

La DGT reduce el período de vigencia del carnet pasados los 65 años (Fuente: Shutterstock)

Según informa la DGT, a partir de los 65 años y para asegurar que se mantiene intacta la capacidad para conducir, se reduce el periodo de vigencia del carnet. El objetivo de esta medida es aumentar la frecuencia de las revisiones médicas y de aptitud, de manera que seguir conduciendo sea seguro.

Los periodos de vigencia máximos de los permisos de conducir después de los 65 años son:

Permisos de coches, motos y motocicletas (AM, A1, A2, A, B) y licencias de conducción: 5 años

5 años Permisos profesionales de autobuses y camiones (C, C1, D, D1, EC, EC1, ED, ED1): 3 años

Qué sucede si no se puede superar el reconocimiento médico

El examen médico necesario y las normas de evaluación son idénticas para todas las edades. Es probable que, si durante dicho examen se identifica una dolencia o carencia que, aunque en la actualidad no sea un impedimento para la renovación, pueda empeorar con el tiempo, el periodo de vigencia de la licencia se reducirá. En esta situación, el importe a abonar para su renovación también será reducido.

En qué cambia la renovación del carnet pasados los 65 años

El 1% de los automovilistas entre 65 y 85 años no superan el examen médico (Fuente: Shutterstock)

Renovar el carnet de conducir para alguien de más de 65 años sigue los mismos pasos que cualquier otro proceso de renovación:

Dirigirse a un Centro de Reconocimiento de Conductores acreditado e informar que se desea actualizar el carnet de conducir.

e informar que se desea actualizar el carnet de conducir. En el centro, se gestiona la renovación al completo ; además de cobrarse la tasa, se le toma al renovante la fotografía en el momento.

; además de cobrarse la tasa, se le toma al renovante la fotografía en el momento. Se proporciona un carnet temporal hasta que llegue el definitivo.

hasta que llegue el definitivo. Se recibe el carnet en el hogar en un lapso cercano a un mes y medio, sin necesidad de realizar más gestiones ni de pagar tarifas adicionales.

De cuánto es el coste del trámite pasados los 65 años

Entre 65 y 70 años: 24,58 euros (tipo de tasa 4.3)

24,58 euros (tipo de tasa 4.3) Mayores de 70 años: Gratuito

Cuál es la edad en la que la DGT ya no te da el carnet de conducir

Según indica el Real Automóvil Club de España (RACE), "En España no existe un límite de edad para conducir, aunque sí se está estudiando controlar más la salud de aquellos conductores que superan los 65 años reduciendo los períodos de renovación".

Según un informe de esta institución, el 1% de los automovilistas con edades comprendidas entre 65 y 85 años no superan el examen médico, mientras que sólo el 2% de los que tienen más de 86 años no lo pasan.

En la mayoría de los casos, se les otorga la aptitud con ciertas limitaciones, las cuales se señalan con un código en el propio permiso de conducir (código 12). Estas restricciones pueden incluir, por ejemplo, conducir exclusivamente durante el día o sólo en una determinada región.