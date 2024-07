Por qué Pixar apuesta a Intensamente para recuperar la magia

Del otro lado de la bahía de San Francisco, a unos 600 kilómetros al norte del cuartel general de Walt Disney Co. en Burbank, se encuentra el Edificio Steve Jobs, una amalgama industrial de vidrio y ladrillos rojos que alberga a Pixar Animations Studios. Entre clases de hula-hula, largos en la pileta exterior climatizada, tutoriales sobre espadeo y seminarios para dibujar gansos perfectos, la fuerza laboral de 1000 empleado s que creó Monsters Inc., Buscando a Nemo y Up se esfuerza por reubicar a Pixar en la vanguardia del relato y la tecnología de animación computada.

A partir de su primer filme, Toy Story, de 1995, Pixar gozó de una racha ininterrumpida de casi tres decenios convertidos en un productor de películas que generaron miles de millones de dólares y ganaron premios incontables. Tan grande fue la amenaza del éxito de Pixar al negocio de animación de Disney que en 2006 su director ejecutivo, Bog Iger, cerró un acuerdo con Jobs, quien entonces era el propietario mayoritario de Pixar, para comprar la compañía por US$ 7400 millones.

Se trató de una de las adquisiciones más inteligentes en la historia de Hollywood. Algunas franquicias de Pixar como Los increíbles y Cars se convirtieron en tanques para Disney , que impulsaron la venta de entradas a los cines y parques temáticos, junto con el merchandising. Y aunque los rivales superaron a la compañía -DreamWorks con Shrek, Illumination con Mi villano favorito-, Pixar ocupó una posición única en la imaginación estadounidense. Se la reconocía como la pionera de los avances en software que hicieron más vívida la animación, y la fuerza creativa detrás de filmes que zanjaron con habilidad las preocupaciones de niños y adultos en torno a los lazos familiares, el dolor y la necesidad de hallar las propias metas.

Eso valió hasta 2018, cuando Pixar sufrió un desplome espectacular. John Lasseter , quien había dirigido logros tempranos como Bichos, y condujo buena parte del éxito del estudio siendo director creativo en jefe, fue obligado a renunciar en medio de una nube de denuncias de acoso sexual. Luego, tras los encierros por la pandemia, en tanto la gente seguía aferrada a sus hogares, Pixar produjo tres películas originales -Soul, Luca y Red- que puso disponible a los suscriptores en el nuevo servicio de streaming Disney+, en vez de reservarlas para exhibirla en cines. La decisión orientó a las audiencias a esperar que Pixar estrenara las películas en los teléfonos o en las casas antes que en las salas cinematográficas.

Cuando Pixar finalmente volvió a los cines en 2022 con Lightyear, una derivación de Toy Story, el tono amargo del filme no impresionó a los críticos ni a los espectadores, en tanto que una escena con un beso homosexual fue prohibida en muchos países con predominio de población musulmana. En junio de 2023, Elementos , película en la que se enamoran personajes que representan el fuego y el agua, registró el peor estreno en boleterías en la historia de la empresa . "Fue un golpe para todos y nos bajó el ánimo -confiesa el presidente de Pixar Jim Morris-. Creí que era un buen filme con el sentimiento de Pixar, por eso me sorprendió que no funcionara. Me pregunté si la gente ya no quería ver el tipo de filme que hacemos, si eso se había terminado".

La estrategia de Morris para revertir las cosas consistió en equilibrar las ideas originales con secuelas y derivados , para mejor recordarles a las audiencias su amor anterior por Pixar. Todos los éxitos de antaño están en estudio para ser relanzados. Buscando a Nemo y Los increíbles son los candidatos más fuertes a aportar títulos nuevos. Morris se propone hacer tres películas cada dos años -históricamente estuvieron más cerca de hacer una por año-, una de las cuales sería una secuela o derivado, y el resto conceptos independientes o posibles semillas de franquicias nuevas. El 21 de mayo Morris también anunció la mayor reestructuración en Pixar, al eliminar 175 puestos de trabajo en tanto el estudio se concentra en filmes para la pantalla grande en vez de hacer proyectos para Disney+.

La decisión llega en un momento más que trascendental para el estudio cinematográfico de Disney, que desde abril de 2022 no ha presentado ganancias en la división que incluye estrenos en salas , en parte debido al rendimiento deslucido de Lightyear y Elementos. En noviembre de ese año Iger volvió para conducir la mayor empresa de entretenimientos del mundo, luego de un período de turbulencias en el que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, atacó a la compañía por su oposición a la ley estatal "No digas gay", al tiempo que inversores activistas juzgaban tambaleante el negocio y denunciaban falta de conducción. Iger fijó como prioridad resolver la producción en cines de Disney, y demorar el estreno de algunas películas hasta 2031 para estar seguros de su calidad.

La primera prueba importante de la estrategia de Morris fue el estreno de Intensa-mente 2. La película es una secuela del filme de 2015 sobre las emociones personificadas de Alegría, Temor, Furia y Tristeza que dirigen los pensamientos de una niña pequeña. Intensa-mente recaudó US$ 859 millones en las taquillas y obtuvo el Oscar a la mejor película animada. P ixar confía en que la secuela tenga unos 100 días en los cines, un período extraordinariamente generoso en la Era del streaming, en que ciertas películas se estrenan a la vez en cines y online. Pixar también estrenará una serie de televisión basada en el título.

Si Intensa-mente 2 es aceptada en las cantidades a las que estaba acostumbrada Pixar, quedará ratificada la posición del estudio. Pero si la película fracasa alimentará preocupaciones sobre la relevancia de la compañía en un sector cada vez más atestado, en tanto sembrará la duda de si sus próximos filmes -Elio, en 2025, y Toy Story 5, en 2026- no serán nuevas apuestas en la dirección equivocada. No sorprende que en Intensa-mente 2, Pixar incluye una nueva emoción personificada: Ansiedad.

"Si en una secuela ponemos algo que no funciona, nos castigan -admitió Morris-. Habiendo pasado las dificultades que pasamos, sin dudas Intensa-mente 2 será una buena prueba para ver si esto sigue funcionando o no ".

Cómo nació Pixar y logró el éxito

Pixar fue creada en el año 1974 cuando Alexander Schure, quien fundó el Instituto Tecnológico de Nueva York y era dueño de un estudio de animación tradicional, contrató a unos científicos informáticos entre los que figuraba Ed Catmull, quien compartía su ambición de crear la primera película animada por computación del mundo . En 1979, Lucasfilm, rebosando de dinero gracias a La guerra de las galaxias, contrató a esos científicos para crear una subsidiaria llamada Graphics Group, a la que pocos años después denominaron Pixar. Con el tiempo llegaron a contar con cientos de patentes vinculadas a la composición de imágenes digitales.

Jobs, cofundador de Apple Inc., adquirió Pixar en 1986 y accedió a firmar un acuerdo de distribución de sus filmes con Disney, todos los cuales fueron éxitos rotundos desde fines de los años ‘90 a fines de los 2000. Iger convenció al directorio de Disney de que compraran Pixar para enderezar su negocio de animación después del fracaso de títulos como Fantasía 2000, Las locuras del emperador, El planeta del tesoro y La gran película de Piglet. Media hora antes de que se anunciara el acuerdo, Jobs le dio a Iger la opción de retirarse al indicarle que le había reaparecido el cáncer de páncreas que posiblemente sería terminal. Iger decidió proceder de todos modos.

Con los años los filmes de Pixar recaudaron unos US$ 15.000 millones y ganaron 23 Oscars, 11 Golden Globes y 11 Grammys. Catmull, quien fue presidente de de animación tanto en Disney como en Pixar durante más de un decenio tras la adquisición, delineó los pasos para producir una gran película de Pixar en su libro de 2014 llamado Creativity Inc.: Overcoming the Unseen Forces That Stand in the Way of True Inspiration.

Primero debía contratarse a grandes personas porque ellas son las que aportan grandes ideas. Una de esas ideas fue el programa denominado Fizt, que Pixar desarrolló en Monsters Inc. para dar vida a Sulley, el bonachón mamífero con cuernos. El programa determinó cómo podían moverse con viento o lluvia los tres millones de cabellos de su azulada piel peluda con manchas. Otro programa, Transblurrency, proyectó acertadamente cómo podría pasar la luz solar a través del agua y las medusas en Buscando a Nemo. Estas grandes personas explicaban por qué Pixar rara vez tenía que atribuir los guiones a alguien que no fuera ya un compañero, y por qué los directores de los filmes tardíos habían ido ascendiendo tras haber trabajado en los filmes iniciales.

En segundo lugar, escribió Catmull, debían ser francos, porque la franqueza produce grandes resultados. Pixar tiene un equipo de directores a los que denomina el "fondo de cerebros", que no ejercen control de edición sobre la película de un colega, pero aportan reacciones a los primeros cortes . Este "fondo" detestó al personaje de Woody, cuya voz pertenece a Tom Hanks, en las primeras versiones de Toy Story porque les parecía un tonto. Hicieron falta decenas de cambios para transformarlo en uno de los protagonistas más queridos de Pixar.

Tercero, abrazarse al fracaso porque el fracaso es la oportunidad de aprender y lleva a mejores ideas. Catmull apuntó que Pixar canceló varios proyectos que estaba produciendo , sin especificar a cuáles se refería, porque esos filmes no cumplían con las exigencias de la compañía.

Los primeros éxitos de Pixar hicieron que sus rivales copiaran rápidamente su tecnología de animación y sus métodos narrativos. En 1998 DreamWorks -fundada por el exjefe de estudio de Disney, Jeffrey Katzenberg; por el director Steven Spielberg, y por el magnate de la música David Geffen-, estrenó su primer filme animado, Hormiguitaz, que trata de una hormiga obrera que se enamora de la princesa de la colonia. DreamWorks pagó bonificaciones a los animadores para que pudieran estrenar la película seis semanas antes de Bichos, de Pixar, que también trata de una hormiga obrera que se enamora de la princesa de la colonia. (Pixar alegó que Katzenberg les robó la idea; Katzenberg lo negó).

Esto desató una batalla en curso por los dólares de las familias entre Pixar y DreamWorks, que produjo las populares filmografías de Shrek, Madagascar y Kung Fu Panda. En 2016 DreamWorks fue adquirida por Comcast Corp., la casa matriz de Universal Pictures, que buscaba enfrentar directamente a Disney en las pantallas y en los parques temáticos de Universal Studios. Universal también financia y distribuye las películas de Illumination -fundada en 2007 por el productor de La era del hielo, Chris Meledandri-, que ha desarrollado franquicias multimillonarias como Mi villano favorito y La vida secreta de las mascotas. Meledandri también tuvo éxito adaptando a la pantalla grande marcas adoradas, especialmente con Super Mario Bros. La Película; su estrenó en conjunto entre Universal y Nintendo Co. en 2023 y cosechó casi US$ 1400 millones. Fue el segundo filme con mayor recaudación ese año después de la película Barbie, y casi triplicó las ventas de entradas de Elementos, de Pixar.

"El mundo está más poblado. Hay tanto por ahí y cada vez es más difícil sorprender a la gente ", reconoce Pete Docter, director de Monsters Inc., Up, Intensa mente y Soul, y director creativo de Pixar desde 2018. "Eso quiere decir que tenemos que esforzarnos mucho más".

Tiempos difíciles y aprendizajes

Frente al progreso de la competencia, Pixar asistió a un éxodo en su fondo de cerebros . Después de las acusaciones de acoso, Lasseter, quien había dirigido o producido casi todos los éxitos de Pixar, se tomó seis meses de licencia, y luego se retiró para incorporarse a Skydance Media LLC como director de animación. (En un mail a los empleados de Pixar para comunicar su salida, Lasseter se disculpó por los "traspiés" que hicieron que algunos miembros del personal se sintieran "incómodos u ofendidos"). Brad Bird, director de Los increíbles y Ratatouille, partió en 2019. Ese año también se fueron Lee Unkrich, quien dirigió el film que fue furor comercial y para la crítica Coco y Catmull.

Por otro lado, el cambio en las prioridades de Disney, que llevó a la compañía a apresurarse para alimentar el naciente servicio de streaming Disney+, exigió más a los animadores. La decisión de estrenar los filmes de Pixar en la plataforma en vez de en los cines arrebató a la firma el prestigio y la pompa que durante 25 años había acompañado a sus grandes estrenos. Y la reestructuración ejecutada por el antecesor de Iger, Bob Chapek, centralizó las decisiones presupuestarias y de distribución en Burbank, en tanto los artistas y gerentes de Pixar no tenían idea si sus películas iban destinadas a los cines o a una app, y mucho menos podían influir en la decisión.

Aunque en la pandemia muchos estudios se apuraron por estrenar películas online, los que se contuvieron consiguieron una retribución. El estreno de Top Gun: Maverick fue retrasado desde 2019 hasta 2022, cuando recaudó US$ 1500 millones en todo el mundo, el segundo mejor rendimiento en la historia de Paramount Pictures después de Titanic. Cuando Disney quiso emular el modelo de negocios (y la valuación) de Netflix Inc. y estrenó Soul, Luca y Red directamente en el servicio por suscripción, "la sensación fue un poco parecida a la muerte", confesó Docter.

Luego de que Lightyear perdiera millones de dólares en 2022 y Elementos registrara al año siguiente la peor semana inicial en la historia de Pixar, "hubo un período intenso y real de autoexamen y la sensación de que nos habíamos equivocado ", admite Docter. Los directivos organizaron reuniones para determinar cómo revivir al estudio. Llegaron a aconsejar a los nuevos directores de Pixar que se concentraran menos en relatos autobiográficos: Luca se había inspirado en la infancia del director en Italia; Red, en la relación con la madre, y Elementos (que en efecto logró algún impulso online y en el exterior), en la familia inmigrante del director. Pixar quería desarrollar en cambio conceptos con un claro atractivo de masas, muchos de los cuales ya habían sido probados, como era el caso de las secuelas y los derivados.

Las películas del estudio deberían ser menos catarsis del director y dirigirse en cambio a experiencias comunes, apunta Docer. "No creo que podamos librarnos de la exigencia de hacer los mejores filmes posibles, y con los que más podamos identificarnos".

Al recuperar personajes y líneas argumentales que funcionaron en el pasado, Pixar rompe con una estrategia formulada hace un decenio que buscaba favorecer ideas nuevas. Cinco de las últimas seis películas de Pixar se basaban en conceptos originales. Su primer filme de 2024 también debía ser original: Elio, dirigida por el autor de Coco, Adrián Molina, sobre un niño que se convierte en embajador intergaláctico de la Tierra. Pero cuando el año pasado las huelgas de guionistas y actores obligaron a Disney a postergar su estreno hasta 2025 , las posibilidades de una recuperación de Pixar en las taquillas pasaron a depender de Intensa-mente 2, que estaba mucho más avanzada.

"Podría parecer azaroso que haya funcionado de esa manera -acota Morris-. Elio parece una buena película, pero con Intensa-mente 2 veremos si siguen funcionando los filmes típicos de Pixar con propiedad intelectual conocida".

Morris admite que, en algún sentido, cuesta acertar con secuelas y derivados porque el estudio se vincula con una base de fanáticos que juzgará a las películas nuevas comparándolas con las anteriores . Toy Story se prolongó en tres secuelas muy exitosas, pero Lightyear demostró que la relación de las franquicias con la audiencia puede ser inestable. Los directivos sostienen que si las segundas partes se mantienen fieles al relato que hizo funcionar las anteriores, deberían volver a captar a los fanáticos.

Volver a las raíces

Cuando e n 2022 Pixar decidió que debía volver a las raíces, designó a Lindsey Collins como vicepresidente de Desarrollo. Parte de su tarea consistió en ayudar a Morris y Docter a determinar qué historias de Pixar merecían ser recuperadas . Collins, quien está en la empresa desde 1997 y ha producido títulos laureados como Wall-E, orienta el desarrollo de películas que se estrenarán a partir de 2027. Lo que implica que, por ahora, sus proyectos son secretos comerciales, aunque algunas veces suelta algún indicio a sus hijos adolescentes. Uno de ellos, Cash, le recordó que las secuelas no deben parecer oportunistas. "El otro día -relató Collins- le pregunté qué pensaría si le dijera que estábamos haciendo Los increíbles 3. Y me respondió que lo hacíamos para ganar dinero. Yo pensé: m... . Las secuelas son un arma de doble filo porque las audiencias son brutales y rápidas para juzgar. A menos que valgan la pena".

Poco después de que Collins asumiera en el cargo, Pixar anunció la producción de Intensa-mente 2. Cuando Docter imaginó la original no pensó en estirarla a otro filme. Intensa-mente se basa en las experiencias con su hija, el modelo de Riley, la chica de 11 años cuya mente está gobernada por cinco emociones antropomórficas. Lo pensó dos veces cuando Intensa-mente recaudó US$ 1000 millones y ganó el Oscar a mejor película animada . Kelsey Mann, quien trabajó como supervisor narrativo en Monsters University, Un gran dinosaurio y Unidos, ofreció a Docter la continuación con una Riley adolescente, inspirada en las experiencias de Mann con su propia hija.

La primera proyección de Mann frente al fondo de cerebros incluía nueve emociones antropomórficas, como Culpa, Celos y Alegría por el mal ajeno. Por consejo de sus colegas y teniendo en mente el tono díscolo y amargado de Lightyear, Mann redujo a cuatro las nuevas emociones y se concentró en su capacidad de aliviar la seriedad típica de Pixar. En Intensa-mente 2 aparecen Ansiedad, a la que se muestra cargando equipaje; Envidia, obsesionada con los demás; Vergüenza, repleta de palmas sudorosas, y Ennui, una apática de sofá con acento francés perpetuamente aburrida.

Las expectativas eran de lo más altas para un título de Pixar: cuando en noviembre se difundió el trailer que recibió 157 millones de vistas en 24 horas , superando a Frozen II, que había sido el más visto para una película animada de Disney. Boxoffice Pro preveía que Intensa-mente 2 podría ser la primera película de 2024 que recaudara más de US$ 100 millones en su semana inaugural en Estados Unidos y Canadá. (Hasta entonces, los US$ 82,5 millones de Dune: parte 2 habían sido la cifra más alta).

Docter también ve gran potencial en el regreso del filme Buscando a Nemo , que, junto con su secuela, Buscando a Dory, recaudaron casi US$ 2000 millones. "¿Qué nos queda por explorar del mar? El mar es muy grande. Creo que hay muchas oportunidades. Digamos que estamos pescando, ja, ja", bromeó Docter. De funcionar Intensa-mente 2, podría fomentar un modelo de estrenos en cines que sostenga las películas originales de Pixar, como el proyecto no revelado de la directora de Red, Domee Shi, quien recientemente fue elevado al fondo de cerebros.

Aunque Pixar vuelva a poner énfasis en los cines, la compañía sigue haciendo lo suyo para Disney+ con la producción de series basadas en ideas originales o existentes . A fin de año estrenará Win or Lose. Cada uno de sus ocho episodios se concentran en un personaje diferente asociado con un equipo de softball de la escuela secundaria. El año próximo saldrá Dream Productions, que gira en el universo onírico de la Riley de Intensa-mente. (Como parte de su reestructuración, Pixar estudiará el rendimiento de esos programas antes de encargar más títulos para el servicio de streaming). "Espero que no estrenemos otra película en Disney+ -confía Morris-. De hacer más cosas serán series, con lo que habrá una demarcación clara entre lo que es para cines y lo que hacemos para streaming".

En preparación de Intensa-mente 2, Pixar organizó breves salidas a los cines de Soul, Luca y Red, con la esperanza de reestablecer la conexión entre la empresa y los espectadores. En abril, en Las Vegas exhibieron 35 minutos de Intensa-mente 2 a directivos de las principales cadenas de cines del mundo. Algunos de los asistentes declararon que la historia y los efectos visuales podían convertirla en la mejor película de Pixar en una década.

En una escena una de las emociones, Nostalgia, hace un cameo cuando intenta entrar en la conversación, pero es expulsada porque parece demasiado adelantada en el desarrollo de Riley. Imprevistamente refleja la idea que Morris tiene de Pixar en general: no se puede tener nostalgia de lo pasado si las mejores películas del estudio están por venir. " El cine que hacemos tiene un gusto que es un poco único. Son historias pequeñas contadas a lo grande , y en los mejores casos le dieron a la audiencia algo para reírse, para llorar y para pensar -asegura-. Soy optimista en cuanto a que Intensa-mente 2 que nos dirá que todavía hay espacio para ese tipo de filmes".

(La versión original de esta nota se publicó en la edición número 367 de APERTURA, correspondiente a julio de 2024)