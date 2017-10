Macri prepara un encuentro con todos los gobernadores después de las elecciones

Mientras en Casa Rosada sigue adelante con el calendario de inauguraciones y anuncios de cara a las elecciones del próximo 22 de octubre, desde los despachos del Ministerio del Interior comenzaron a cursar las invitaciones para un nuevo encuentro entre el presidente Mauricio Macri, el ministro Rogelio Frigerio, y los 24 gobernadores para después de los comicios.

El propio Frigerio dijo ayer en Río Negro, luego de reunirse con el gobernador Weretilneck. y de almorzar con candidatos de Cambiemos en la provincia que el encuentro va a ser "después de las elecciones" y que ese fue "el pedido que me realizó el Presidente".

Fuentes de Interior confiaron a El Cronista que "aún no hay fecha" para el encuentro y que "se está trabajando en la agenda del encuentro". Por su parte, el titular de la cartera había adelantado que el encuentro serviría para "definir las prioridades, que no tiene que ver solo con inversión en infraestructura que es una parte pero no es todo".

Aunque los gobernadores aún no tienen un detalle del temario a abordar, nadie duda de que hay un grupo de temas centrales. La ley de Presupuesto 2018 concentra gran parte de la atención, pero también figura la demanda bonaerense en la Corte Suprema y la respuesta de las demás provincias por el reparto del Fondo del Conurbano.

"Estamos pendientes porque sabemos que están preparando la convocatoria, pero aún no adelantaron el temario, aunque suponemos que tiene que ver con el Fondo, el Presupuesto, y las reformas económicas en las que están trabajando", explicaron desde una provincia norteña con buena sintonía con la Casa Rosada.

Desde la administración nacional adelantaron a este diario que el temario será amplio y se buscará la continuidad de varios temas ya planteados en otros encuentros.

"No hay una reunión de este tipo con Macri desde diciembre de 2016. El temario incluye la discusión por el conurbano, pero en especial hay tres ejes que se vienen trabajando desde hace rato que son la reforma fiscal, la reforma tributaria y nueva ley de coparticipación", agregaron desde el oficialismo nacional.

En las provincias más distanciadas de Cambiemos entienden que parte de la decisión de Macri de avanzar en este encuentro pos elecciones es que desde Presidencia "están descontando un triunfo" en los comicios de medio término y que se apoyarán en eso para "presionar" en algunos temas pendientes.

Por el contrario, en las administraciones más cercanas al macrismo "valoran" que el Presidente los llame a un encuentro "para discutir transformaciones de fondo" y esperan un "diálogo abierto" de cara a los temas a resolver.

Aunque existen gobernadores más confiados y otros más desconfiados de las intenciones del Gobierno, a nadie se le escapa la posibilidad de que la Corte Suprema resuelva para esa misma fecha la demanda de la provincia de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano, demanda que Casa Rosada apoyó y que, salvo la Ciudad de Buenos Aires y la demandante, el resto de los distritos rechazó de plano.

Esta situación significaría un golpe para las arcas provinciales si se define que los $ 50.000 millones que reclama Vidal salgan del reparto actual.

Por otra parte, los gobernadores ya tienen en su escritorio un trabajo de la consultora Economía & Regiones, que señala que el 26% de los fondos estipulado en el Presupuesto 2018 para obra pública estarán destinados a la provincia de Buenos Aires.